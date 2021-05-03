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Dünya
Haber Giriş: 03.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Olimpiyat öncesi hemşire krizi

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Olimpiyat öncesi hemşire krizi

Tokyo Olimpiyatları’na 81 gün kalmışken günlük koronavirüs vaka sayısının ortalama 5800 olduğu Japonya’da ‘hemşire krizi’ yaşanıyor.

Olimpiyat Komitesi, oyunların güvenliği için 500 hemşirenin hazır bulundurulmasını talep etti. Ancak bu istek, ülkenin başka yerlerindeki sağlık hizmetini aksatabileceği endişesiyle halkın tepkisini çekti. Hemşirelerin çoğunun şu günlerde izinlerini kullandığını söyleyen Başbakan Yoşihide Suga ise oyunlar esnasında herkesin görevleri başına döneceği için bir eksiklik yaşanmayacağını söyledi. Bu sözler üzerine Suga, olimpiyatları halkın çıkarlarının önüne koymakla eleştirildi. Eski başbakanlardan Yukio Hatoyama, “Çoğu şimdi izinde olduğu için olimpiyatlara 500 hemşire gönderebileceğini mi söylüyorsun? Vatandaşların şu anda COVID-19’dan ölüyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

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