Olimpiyat öncesi hemşire krizi

Olimpiyat Komitesi, oyunların güvenliği için 500 hemşirenin hazır bulundurulmasını talep etti. Ancak bu istek, ülkenin başka yerlerindeki sağlık hizmetini aksatabileceği endişesiyle halkın tepkisini çekti. Hemşirelerin çoğunun şu günlerde izinlerini kullandığını söyleyen Başbakan Yoşihide Suga ise oyunlar esnasında herkesin görevleri başına döneceği için bir eksiklik yaşanmayacağını söyledi. Bu sözler üzerine Suga, olimpiyatları halkın çıkarlarının önüne koymakla eleştirildi. Eski başbakanlardan Yukio Hatoyama, “Çoğu şimdi izinde olduğu için olimpiyatlara 500 hemşire gönderebileceğini mi söylüyorsun? Vatandaşların şu anda COVID-19’dan ölüyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

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