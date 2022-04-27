Oligarkın ölümünde cinayet şüphesi

Haberin Devamı

“Babam bir katil değil” diyen Fedor Protosenya, ailesinin öldürüldüğünü savundu. Fedor babası için, “O annemi özellikle de kız kardeşimi severdi. Kız kardeşim onun prensesiydi. Onlara zarar verecek hiçbir şey yapmazdı” ifadelerini kullandı.

ART ARDA İKİ VAKA

Rus gaz devi Novatek’in eski başkan yardımcısı olan Protosenya, bahçede asılmış halde, 18 yaşındaki Mariya ve karısı Natalya’nın cansız bedenleri ise evin içinde bulunmuştu. İspanyol yetkililer Protosenya’nın kızını ve karısını baltayla öldürdükten sonra kendini astığının değerlendirildiğini açıklamıştı. Öte yandan Protosenya ve ailesinden birkaç gün önce de Gazprombank’ın başkanı Vladislav Avayev ve ailesinin Moskova’da ölü bulunması, Kremlin’e yakın isimlere yönelik bir saldırı dalgasının olup olmadığı şüphesini uyandırdı.

Haberin Devamı

Fedor Protosenya

Fedor, olayın yaşandığı gün Paskalya’yı geçirmek üzere ailenin Fransa’nın Bordeaux kentindeki evinde olduğu için villada bulunmadığını söyledi. İspanyol polisi, ailesinden kimseye ulaşamadığı için endişelenen Fedor’un isteği üzerine villaya gitmişti.