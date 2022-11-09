Oligark yatında hazine bulundu

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AB’nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım kararı almasının ardından oligark yatlarına da el koyulmaya başlanmıştı. Bu çerçevede Usmanov’un Hamburg’da renovasyon için bulunan 600 milyon dolar değerindeki yatına da nisan ayında el konmuştu.

Şimdi yatın depolarında araştırma yapan polis, aralarında ünlü Rus-Fransız ressam Marc Chagall’a ait bir tablonun da bulunduğu 30 eseri ele geçirdi. Bu tabloların bakım öncesinde yatın duvarlarında asılı olduğu belirtildi.

Öte yandan Rusya’nın en zenginleri arasında sayılan Usmanov, yatın kendine ait olduğunu kabul etmiyor.