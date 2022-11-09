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Oligark yatında hazine bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Alişer Usmanov#Yat#Almanya
Oligark yatında hazine bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Almanya’da Özbek asıllı Rus oligark Alişer Usmanov’a ait olduğu öne sürülen ‘Dilbar’ isimli yatın depolarında 5 milyon dolar değerinde sanat eseri bulundu.

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AB’nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım kararı almasının ardından oligark yatlarına da el koyulmaya başlanmıştı. Bu çerçevede Usmanov’un Hamburg’da renovasyon için bulunan 600 milyon dolar değerindeki yatına da nisan ayında el konmuştu.

Şimdi yatın depolarında araştırma yapan polis, aralarında ünlü Rus-Fransız ressam Marc Chagall’a ait bir tablonun da bulunduğu 30 eseri ele geçirdi. Bu tabloların bakım öncesinde yatın duvarlarında asılı olduğu belirtildi.

Öte yandan Rusya’nın en zenginleri arasında sayılan Usmanov, yatın kendine ait olduğunu kabul etmiyor.

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#Alişer Usmanov#Yat#Almanya

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