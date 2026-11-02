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Oleşki’de ateşkes sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Melania Trump#Belarus#Savaş
Oleşki’de ateşkes sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:00

ABD First Lady’si Melania Trump’ın arabuluculuğunda sağlanan geçici insani ateşkes sayesinde, Rus işgali altındaki ağır tahribata uğramış Oleşki kentinden yüzlerce sivil güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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2022’den bu yana Herson cephesinde uygulanan en uzun ve en kapsamlı ateşkes, bölgedeki ana yolların mayınlardan temizlenmesine ve insani koridorun açılmasına olanak tanıdı. Rus ve Ukraynalı insan hakları ombudsmanlarının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, ayrılmak isteyen siviller otobüslerle Belarus’a, ardından Ukrayna kontrolündeki Çernihiv bölgesine nakledildi. Bölgede gıda, su, gaz ve elektrik bulunmamasına rağmen yüzlerce yerel sakinin kenti terk etmemeyi seçtiği bildirildi. Savaşın başından bu yana işgal altındaki topraklara ilk kez geçen Ukraynalı yetkililer, kalan sivillere insani yardım ulaştırılması için çalışmaların süreceğini açıkladı. Herson sakinleri çatışmaların durmasından memnuniyet duysa da, ateşkesin sona ermesiyle birlikte Rusya’nın Dinyeper nehri kıyısındaki askeri varlığını artırarak saldırıları yeniden başlatmasından endişe duyuyor.

 

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#Melania Trump#Belarus#Savaş

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