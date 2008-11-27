Ölenler arasında Alman TV program müdürü

Alman SAT.1 ve RTL televizyonları için program hazırlayan “C.A.M.P. TV” adlı şirkette program müdürü olarak görev yapan Burkei'nin, bombalı saldırı sırasında Tac Mahal otelinde bulunduğu ve olayda hayatını kaybettiği, saldırılar sırasında bazı Almanların da yaralandığı belirtildi.
Bu arada, Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, saldırıları şiddetle kınadı. Merkel, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ile yaptığı telefon görüşmesinde baş sağlığı dileğinde bulundu.
Steinmeier, geçen hafta içinde ziyaret ettiği Hindistan'ın hükümetine baş sağlığı mesajı gönderdi ve saldırılar nedeniyle Dışişleri Bakanlığında bir kriz masası oluşturdu. Öte yandan, kurbanların yakınlarına destek olmak amacıyla Almanya'dan Hindistan'a psikologların da gönderildiği kaydedildi.