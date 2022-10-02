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Olena Zelenska İstanbul'da... Emine Erdoğan'dan diplomasi vurgusu

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#Emine Erdoğan#Olena Zelenska#Ukrayna Savaşı
Olena Zelenska İstanbulda... Emine Erdoğandan diplomasi vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 17:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, "Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Görüşmede Emine Erdoğan, “Bölgemizdeki yaklaşık 7 aydır devam eden savaştan dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ümit ediyorum. Türkiye, barışın tesisi için yoğun gayretlerini sürdürecek” dedi. Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, diplomasi yoluyla sorunun çözüleceğine inandıklarını söyledi. Zelenska, Ukrayna’daki son gelişmeler yanı sıra kendi adıyla kurduğu vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Zelenska, eşi Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Erdoğan’a teslim etti. Türkiye’nin bin 300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye’ye getirilmesi hususunda yardım talep etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği ve diplomasi becerisiyle tahıl koridoru ve esir mübadelesinin gerçekleştiğini kaydeden Zelenska, özellikle tahıl koridorunun dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını vurguladı. Savaş nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların arttığını belirten Zelenska, ambulans ve küvet temini konusunda Emine Erdoğan’dan destek istedi.

SIFIR ATIK BELGESİNİ İMZALADI

“Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için geçen ay BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaladıkları iyi niyet beyanı hakkında bilgi veren Emine Erdoğan, bazı devlet başkanı eşlerinin de bu belgeyi imzaladığını anlattı. Bunun üzerine Olena Zelenska da iyi niyet beyanını imzaladı.

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#Emine Erdoğan#Olena Zelenska#Ukrayna Savaşı

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