Ölen Türk hacı adayı sayısı 22 oldu

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentinde ölen Türk hacı adayı sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Mekke'deki Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Bürosu'ndan alınan bilgiye göre, Kutsal Topraklara gelen 2 Türk hacı adayı daha yaşamını yitirdi.



Mekke'de ölen hacı adaylarının Çanakkale'den Hüseyin Tekin (75) ile Kırıkkale'den Hacı Yurtbaşı (53) olduğu bildirildi.



Mekke'de hayatını kaybeden hacı adayları, kılınan cenaze namazının ardından Şerai bölgesinde toprağa verildi.



Medine'de vefat eden hacı adayları ise Mescid-i Nebevi'de kılanan namazdan sonra Cennet-ül Baki'de defnedildi.

Daha önce de Mekke'de 9, Medine'de ise 11 olmak üzere toplam 20 hacı adayı vefat etmişti.



