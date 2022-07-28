Ölen bebeklerin kimliklerini çalan çiftin KGB ajanı olduğu öne sürüldü!

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ABD'nin Hawaii eyaletinde ölmüş bebeklerin kimliklerini çalmakla suçlanan çiftin Rusya'nın eski casus teşkilatı KGB ile bağları olduğu öne sürüldü.

ÖLMÜŞ BEBEKLERİN KİMLİKLERİNİ ÇALDILAR

Birleşik Devletler Hawaii Bölge Mahkemesi'nden alınan dava dosyasına göre her ikisi de 60'lı yaşların sonunda olan Walter Primrose ve eşi Gwynn Morrison her biri öldüğünde bir yaşından küçük olan bebeklerin kimliklerini çalmakla suçlanıyor.

Daily Beast'ye yer alan habere göre çiftin sahte isimleri Bobby Edward Fort and Julie Lyn Montague isimli iki bebekten alınmış.

BEBEK KİMLİKLERİ İLE SAHTE PASAPORTLAR ÇIKARMIŞ

ABD Sahil güvenliğine bağlı olarak çalıştığı öğrenilen Walter Primrose'ın bebeklerden çaldığı kimlikleri sahte pasaportlar, sürücü belgeleri ve Savunma Bakanlığı kimliği gibi kritik belgeler için kullandığı ortaya çıktı.

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Suç işledikleri tespit edilen çift yakalandı. Güvenlik güçlerince tutuklanan çift, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, suç işlemek için komplo kurmak, pasaport başvurusunda yanlış beyanda bulunmak gibi birçok suçtan yargılanıyor.

HERKES ŞAŞKINA ÇEVİREN FOTOĞRAFLAR

KGB- Devlet Güvenlik Komitesi, Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisidir. İlk olarak 1918 yılında Çeka adıyla kurulan teşkilat pek çok kez isim değişikliğine maruz kalmış ve son olarak 13 Mart 1954'te KGB adını almıştır

Davanın görülen son duruşmasında federal savcılar herkesi şaşkına çeviren bir kanıt ile mahkeme karşısına çıktı. ABD Başsavcı Yardımcısı Thomas Muehleck Çiftin KGB üniforması giyerken görüldüğü fotoğrafları mahkemede sundu ve çiftin kefaletsiz olarak hapiste tutulmasını istedi.

Savcılar çiftin gizli iletişim kurma konusunda son derece yetenekli olduğuna dikkat çekerek parmaklıklar ardında tutulmazlarsa kaçma risklerinin yüksek olduğunu savundular.



Çift söz konusu üniformaları şaka olsun diye giydiklerini iddia etti.



Çiftin KGB üniforması içindeki fotoğrafları/Birleşik Devletler Hawaii Bölge Mahkemesi

SAHTE KİMLİKLE SAHİL GÜVENLİK'E GİRDİ

Mahkeme kayıtlarına göre, Walter Primrose ve eşi Gwynn Morrison 1955'te doğdu. Lise ve üniversiteyi beraber okuyan çift ve 1980 yılında evlendi. Kimlik dolandırıcılığına 1987 yılında başlayan çift, çaldıkları yeni kimlikleri ile 1988 yılında yeniden evlendi.

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Walter Primrose, 39 yaşındayken Sahil Güvenlik'e girdi ve 2016 yılında emekli olana kadar elektrik teknisyeni olarak görev yaptı. Primrose, Sahil Güvenlik'e kaydını sahte Bobby Fort'un kimliği ile yaptığı için o zamanlar yaşı sadece 27 olarak görünüyordu.

Mahkeme kayıtları çiftin 1987'de ölen bebeklerin kimliklerini neden üstlendiklerini tam olarak açıklamıyor ve çiftin avukatı yorum yapmaktan kaçınıyor.

KİMLİĞİ ÇALINAN BEBEĞİN AİLESİ KONUŞTU

1968'de altı haftalıkken hayatını kaybeden Julie Lyn Montague'in babası, kızının adının suç planlarında kullanıldığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı

91 yaşındaki John Montague, Associated Press'e yaptığı açıklamada “Bunun olduğuna hala inanamıyorum” dedi.