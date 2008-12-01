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Öldürüp dondurucuda sakladÄ±

Ã–ldÃ¼rÃ¼p dondurucuda sakladÄ±

Yeni doÄŸmuÅŸ 3 bebeÄŸini öldürdü ve derin dondurucuya attÄ±. Mahkemeye yüzünü saklayarak çÄ±ktÄ±.

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Almanya'da Monika H. adlÄ± kadÄ±n yeni doÄŸan Ã¼Ã§ bebeÄŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra derin dondurucuya saklamÄ±ÅŸtÄ±. 44 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n oÄŸlu, derin dondurucuda pizza alÄ±rken Ã§ocuklarÄ±n cesetlerini bulmuÅŸtu. Monika H. Ã¶nce suÃ§lamalarÄ± kabul etmemiÅŸ, ama daha sonra polise giderek suÃ§unu itiraf etmiÅŸti. Ancak bebeklerin Ã¶lÃ¼ dÃ¼nyaya geldiÄŸini iddia etmiÅŸti.

Almanya'nÄ±n Siegen kentinde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len davada, Monika H.'nin en az 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor. Monika H. ilk bebeÄŸini 1986 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼p derin dondurucuya koymuÅŸtu.

Bundan dolayÄ± ilk cinayet zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ceza almadÄ±. Ancak 2003 ve 2007 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri bebekleri iÃ§in en az 4 yÄ±l hapis cezasÄ± alacak.Â

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