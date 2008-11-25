Öldürülen muhabirin dramı

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Somali'de görev yaparken öldürülen BBC muhabiri Kate Peyton'ın, savaş bölgesine gitmeyi işini kaybetmemek için kabul ettiği ortaya çıktı.

The Guardian gazetesi, 9 Şubat 2005 tarihinde, Somali'nin başkenti Mogadişu'da iki kabile üyesi arasında çıkan çatışmada, kaldığı otelde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vurularak öldürülen BBC'nin 39 yaşındaki deneyimli muhabiri Kate Peyton’ın, kurum ile arasındaki yeni iş kontratını sağlama almak ve sadakatini göstermek için savaş bölgesine gitmeyi kabul ettiğini yazdı.

Mogadişu'daki hastane kaynakları, Peyton’un sırtından 2 kurşun yarası aldığını, hastanede acil ameliyata alındığı sırada hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Guardian, gazeteci Kate Peyton'ın öldürülmesi ile ilgili Ipswich Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dinlenen aile bireylerinin, Peyron'un Mogadişuya gitmek istemediğini fakat bu isteğinin pek sıcak karşılanmaması üzerine iş kontratına 4'üncü yılın eklenmemesinden korktuğu için Somali’ye gitmek zorunda kaldığı yönündeki açıklamalarına yer verdi.

Gazete muhabir Kate Peyton'ın kız kardeşi Rebacca'nın, “Kardeşim bana eğer Somali'ye gitmezse BBC'nin kontratını yenilemeyeceğinden korktuğunu, televizyon yöneticilerinin işine olan sadakatinden şüphe duyduklarını ve bu göreve gitmek zorunda hissettiğini söyledi” ifadelerini kullandı.