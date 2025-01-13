Öldürülen askerin günlüğü korkunç taktiği ortaya çıkardı! Cephedeki askerlere 'kendinizi öldürün' talimatı...

Haberin Devamı

Ukrayna geçtiğimiz hafta, Rusya’nın Kursk bölgesinde savaşan iki Kuzey Koreli askeri yaralı olarak yakaladıklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda askerlerin görüntülerini paylaşırken uluslararası ajanslar da biri 2005, diğeri ise 1999 doğumlu olan Kuzey Koreli askerlerin üzerlerinden çıkan Rus pasaportlarının fotoğraflarını okuyucularına servis etti.



Ukrayna Güvenlik Servisi, hayati tehlikesi bulunmayan yaralı askerlerin Ukraynaca, İngilizce ya da Rusça konuşmadığını, bu nedenle ifadelerinin Güney Kore istihbarat servisiyle işbirliği halinde alındığını belirtti. Askerlerden biri ifadesinde Ukrayna'ya karşı savaşa değil, Rusya’ya eğitime gittiğini sandığını belirtti.



Haberin Devamı

Zelenski Rusya’nın elinde bulunan savaş esirleri karşılığında Koreli esirleri Kim Jong Un’a teslim edeceklerini duyururken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise cephedeki çatışmalarda hayatını kaybeden Kuzey Koreli bir askerin notlarını yayınladı.

İsmi açıklanmayan genç askerin yazılı son notlarında Kim Jong-un'a duyulan sevgi ve vatanına dönme “özlemi” ifadelerinin yanı sıra cephede kullanılan bir savaş taktiği dikkat çekiyor.

KORKUNÇ TAKTİK DETAYLI BİR ŞEKİLDE ANLATILMIŞ

Kareli bir defter sayfasında yer alan kaba çizimde bir çöp adam askerin insansız hava aracının dikkatini çekmek için siperden çıktığı, diğer iki askerin ise onu vurmak için pusuya yattığı görülüyor.

The Wall Street Journal gazetesi tarafından tercüme edilen el yazısında asker “Yem hareketsiz kaldığında drone duracak ve vurulacak” diye yazıyor.



Haberin Devamı

Notun devamında 'yem' olarak kullanılan askerin insansız hava aracına yedi metre uzaklıkta durması gerektiği ve drone'nun hassas atışla etkisiz hale getirileceği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

ASKERLER YEM OLARAK KULLANILIYOR

Askeri gözlemciler ve Ukraynalı komutanlar Kuzey Koreli askerlerin modern savaş eğitimi almadıklarını ve Rusya tarafından 'yem' olarak kullanıldıklarını öne sürüyor.

Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, Rusya zırhlı araç ya da topçu desteği olmayan büyük grupları Ukrayna'nın savunmasını test etmek için önden gönderiyor arkasından Rus özel kuvvetlerinden oluşan daha küçük gruplar çatışma alanına gidiyor.



Ukrayna istihbaratı, geçen yılın ağustos ayında Kursk’a sınır ötesi operasyonun başlamasından sonra Rusya’nın yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askerini bölgeye konuşlandırdığını belirtiyor.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski geçtiğimiz aydan bu yana yaklaşık 4,000 Kuzey Koreli askerin öldürüldüğünü ya da yaralandığını iddia ederken, ABD'li yetkililer sadece Aralık ayının son haftasında 1,000'den fazla Pyongyang askerinin öldüğünü öne sürüyor. Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) ise Ukrayna’daki en az 300 Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 2 bin 700 askerin ise yaralandığını açıkladı

Güney Kore İstihbarat Servisine göre Kuzey Kore, modern savaş tekniklerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmayan askerler "yararsız" eylemleri nedeniyle hayatlarını kaybetti. Yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin askerlere Ukrayna ordusu tarafından yakalanmamak için kendilerini öldürmeleri konusunda emir verdiği belirtildi.