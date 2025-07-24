Öldüren kavganın perde arkası

Haberin Devamı

Yatı Kenan Onat (45) kullanıyor, oğlu Arda Deniz Onat (20) da ona yardım ediyordu. 20 Temmuz’da Marmaris’e bağlı Bozburun’daki Kocabahçe koyundayken turist kızlar, Marmaris’e tatil için gelen Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Volkan Canfedai’yi de konum atarak yata davet etti. Üç arkadaş küçük bir tekneyle kızların yatının olduğu koya geldi. Kızlarla buluşup eğlendiler. İddiaya göre gece yatta kalmalarına veya sonraki gün tekrar gelmelerine kaptan Kenan Onat izin vermedi. Aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Küfür ve tehditler de havada uçuştu.

Üç arkadaş yattan inip kendi küçük tekneleriyle ayrılırken, baba Kenan Onat, oğlu Arda Deniz Onat ile zodyak bota binip peşlerinden gitti. Asıl büyük kavga o zaman başladı. Taraflar birbirine küreklerle vurdu. Arda Deniz bu sırada başına ‘yeke’ adlı dümen parçasıyla vurulunca denize düştü. Ardından tekrar çıktı ama hemen kendinden geçip bayıldı. Sonra da hayatını kaybetti. Olaya ilk Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Selim Yetkin, Sinan Yetkin ve Volkan Can Fedai tutuklandı.

Haberin Devamı

‘KAÇ KERE VURDUM HATIRLAMIYORUM’

İfadelerinde taraflar olayı kendi açılarından anlattı. Selim Yetkin ,“Kaptan ve oğlu bize ağır konuştu, tekneden indik 30-40 metre uzaklaştık. Kafamı çevirdiğimde kaptan ve oğlunun geldiğini gördüm. Ellerinde kürek vardı. Kaptan gelince kürekle Sinan’a vurdu. Arbede çıktı. Ben sadece kaptana vurdum” dedi.

Gözden Kaçmasın Katil cezaevinde öldü, gizlice başka yere defnedildi Haberi görüntüle

Diğer zanlı Volkan Canfedai de “Biz limana dönecekken zodyak ile geldiler. İkisi birden küreklerle bize saldırdılar. Biz kendimizi savunduk” derken olayın asıl faili olarak görülen ve ‘yeke’ adı verilen dümen parçasıyla Arda Deniz Onat’ın kafasına vurduğu iddia edilen Sinan Yetkin’in ifadesi ise şöyle: “Baba Kenan Onat’a bir yumruk vurdum. Arda Deniz’in sadece yüzüne vurduğumu hatırlıyorum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Yeke ile vurmadım. Arda Deniz bana kürek ile vurdu.”

Haberin Devamı

Zodyak botla takip sonrası çıkan tartışmada Arda Deniz’in başına ‘yeke’yle vuruldu.

‘SORMADAN TEKNEYE ÇIKTILAR’

Olayın diğer tarafındaki Kaptan Kenan Onat da olayı şöyle anlattı: “Teknedeki müşteriler konum atmış, Germe koyundan tekne ile gelip bize hiç sormadan üç erkek tekneme çıktılar. Müşterilerin arkadaşı diye bir şey demedim. Yemek yiyip alkol aldılar. Gidecekleri zaman yarın nereye gideceğimi çünkü tekrar geleceklerini söylediler. Ben de ‘Yarın gelemezsiniz’ dedim. Sinirlenerek yanımdan gittiler. Onları almaya gelen tekneye binip giderken küfürler ederek oğlumu da tahrik etmeye çalıştılar. Biz de oğlumla lastik bota binerek konuşmak için teknelerinin yanına gittik. Konuşmaya fırsat bulamadan bize saldırdılar. Boğuşma sırasında oğlum tekneden suya düştü, sonra lastik bota geri çıktı. Sonra etraftakilerden biri ‘Abi Arda bayıldı’ diye bağırınca arbede kesildi. Oğlumu sahile çıkarıp ambulansa koyduk.”