Öldü denilen El Kaide lideri Ayman el-Zawahiri ortaya çıktı!

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Terör örgütü lideri Ayman el-Zawahiri öldü iddialarından uzunca bir süre sonra ortaya çıkarak bir video yayınladı.



El-Zevahiri, El Kaide'nin resmi medya kanadı As-Sahab Media tarafından yayınlanan dokuz dakikalık videoda Hindistan'da bir okulun öğrencilere getirdiği başörtüsü yasağını kınadı ve Karnataka eyaletinde okulda başörtüsü takan Müslüman öğrenci Muskan Khan'ı övdü.



El Kaide terör örgütünün lideri Ayman el-Zawahiri 70 yaşında

Terörle mücadele uzmanları tarafından sağlanan çevirilere göre, el-Zevahiri, Hindistan'ın pagan Hindu demokrasisinin Müslümanları baskı altına almaya çalıştığını iddia etti ve Fransa, Hollanda ve İsviçre'nin yanı sıra Mısır ve Fas'ı da başörtüsü karşıtı politikaları nedeniyle 'İslam düşmanları' olarak kınadı.

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DİRENİŞİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz Şubat ayında Hindistan'ın Karnataka eyaletinde okullarda başörtü yasağı getirilmesi, 6 öğrencinin başörtüsü nedeniyle sınıfa alınmaması, eyalette gerginliğe ve yer yer çatışmalara neden olmuştu. Mağdur öğrenciler konuyu yüksek mahkemeye taşırken kadınların başörtüsü takma haklarını korumak için kentte düzenlenen gösterilerde üniversite öğrencisi Muskan Khan direnişin sembolü haline gelmişti.



Bibi Muskan Khan

Muskan Khan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyaya düşmüş ve kısa sürede viral olmuştu. Siyasiler ve gazeteciler de dahil birçok kişi Khan'a destek mesajları göndermişti.

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

El-Zevahiri'nin yaşadığı solunum yolu sıkıntıları nedeniyle 2020 yılında Afganistan'da öldüğü iddia edilmişti ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamamıştı.

Mısırlı bir ilahiyatçı, genel cerrahi uzmanı olan Ayman el-Zawahiri, 2011 yılında Usame Bin Ladin'in ölümünün ardından terör örgütünün başına geçmişti.



Ayman el-Zawahiri ve Usame Bin Ladin 1998/AP

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ABD 25 MİLYON ÖDÜL AÇIKLAMIŞTI



Mısır'da yargılanan ve ölüm cezası alan el-Zawahiri 1998'de ABD'nin en çok arananlar listesine girdi. ABD'nin başına 25 milyon dolar ödül koyduğu el-Zawahiri 2006'da Pakistan'daki bombalamalardan sonra ölü olarak kabul edilmiş ancak ABD'yi ve eylemlerini kınayan bir video ile yeniden ortaya çıkmıştı.



Ladin'in ölmesi sonrası zayıflayan terör örgütü El Kaide son yıllarda DAEŞ ile karşı karşıya kalmıştı. DAEŞ 2014'te Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerini ele geçirip birçok ülkeye yandaşlarını yayarak adını duyurmuştu.

DAEŞ'in karanlık lideri Ebubekir el-Bağdadi, 2019 yılında Suriye'nin kuzeybatısındaki bir baskında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.