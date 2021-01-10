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Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Olaylarda viral olmuşlardı... Üçü de tutuklandı!

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Olaylarda viral olmuşlardı... Üçü de tutuklandı!
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ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının 6 Ocak’taki Kongre binası baskınına yönelik tutuklamalar sürüyor.

Olaylar sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kürsüsünü söken Adam Johnson’ın önceki gün, kürklü ve boynuzlu bir kostüm giyen, yüzü boyalı ve elinde Amerikan bayrağı takılı mızrakla görüntülenen Jack Angeli Chansley’nin ise dün tutuklandığı açıkladı.

Olaylarda viral olmuşlardı... Üçü de tutuklandı

Chansley’nin FBI görevlileriyle kendi isteğiyle görüştüğü aktarıldı. Adalet Bakanlığı dün ayrıca Pelosi’nin ofisine girerek masasını dağıtan Richard Barnett’in de tutuklandığını duyurdu. Üç isim de olaylar sırasında verdikleri görüntülerle viral olmuşlardı.

Olaylarda viral olmuşlardı... Üçü de tutuklandı

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