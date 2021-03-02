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Dünya
Haber Giriş: 02.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Olay yaratacak röportaj: Sonunun annem gibi olmasından korktum

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Olay yaratacak röportaj: Sonunun annem gibi olmasından korktum

Prens Harry ve Meghan Markle’ın, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’ye verdiği röportajdan tanıtım görüntüleri yayınladı.

Merakla beklenen röportajın tanıtım videosunda Prens Harry, eşi Meghan’ın annesi Prenses Diana ile aynı kaderi paylaşmasından endişe ettiğini belirterek “Tarihin tekerrür etmesi en büyük korkumdu” dedi. Kraliyetten ayrılmalarının eşi ve kendi için ‘inanılmaz derecede zor’ olduğunu söyleyen Harry, “En azından birbirimize sahiptik” diye konuştu.

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