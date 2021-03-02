Olay yaratacak röportaj: Sonunun annem gibi olmasından korktum

Merakla beklenen röportajın tanıtım videosunda Prens Harry, eşi Meghan’ın annesi Prenses Diana ile aynı kaderi paylaşmasından endişe ettiğini belirterek “Tarihin tekerrür etmesi en büyük korkumdu” dedi. Kraliyetten ayrılmalarının eşi ve kendi için ‘inanılmaz derecede zor’ olduğunu söyleyen Harry, “En azından birbirimize sahiptik” diye konuştu.