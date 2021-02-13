Olası AB yaptırımına Rusya’dan sert çıkış

Batı ile Rusya arasında tırmanan krizin tepe noktasına geldiğini YouTube üzerinden yayınlanan söyleşide dile getiren Sergey Lavrov, “Avrupa Birliği tarafından son günlerde sıkça dile getirilmeye başlanan Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı alınması durumunda biz de onlarla ilişkilerimizi köklü biçimde gözden geçirmeye hazırız. Olası yaptırımların Rusya ekonomisinin can alıcı sektörlerini hedef alması durumunda Avrupa ile tüm ilişkileri koparmaya kadar gidecek süreç işleyebilir” dedi.

‘GARDIMIZI ALMALIYIZ’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Lavrov’un sözlerinin Rusya’nın resmi görüşü olduğunu tekrarlayarak, “Birileri bizim alt yapımızı, ekonomimizi hedef alan birtakım yıkıcı ve düşmanca kararlar almaya başlarsa buna bizim de hazırlıklı olmamız lazım. Biz Rusya olarak bu çılgın senaryonun gerçekleşmesi olasılığı karşısında gardımızı almalıyız” ifadelerini kullandı. Yeni kavgada Rusya’yı en fazla kızdıran unsur Aleksey Navalni ekibinin Brüksel ile Washington’a, “Rusya’da şu kişi ve şirketlere yaptırım uygulanmalı” listesi göndermesi oldu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl şubat ayında Almanya’nın Münih şehrinde toplanan Avrupa Güvenlik Konferansı’na şahsen veya video konferans şeklinde katılmayı düşünmediği Peskov tarafından gerekçe gösterilmeden açıklandı.