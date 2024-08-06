Olan Gazzeliye oluyor: Bir günde 40 can kaybı

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Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlenen saldırılarda dün akşam itibariyle son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı. İsrail ordusu dün Gazze Şeridi’nin merkezinde bulunan Selahaddin Caddesi’ne saldırı düzenledi, ayrıca Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el- Belah kentinin Metahin bölgesinde bir yardım dağıtım aracını hedef aldı. Gazze’nin orta kesimlerinde yer alan ez-Zevayide bölgesinde ise bir motosiklet ve Gazze kentinde yer alan Kuveyt Bulvarı çevresi İsrail’in hedefi oldu. Gazze’nin kuzeyinde yer alan daha önce İsrail saldırılarıyla yıkılan Şeyh Rıdvan Camisi’nin de tekrar bombalandığı ifade edildi. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana Filistinli can kaybı 40 bine dayandı.

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PUTİN ŞOYGU’YU TAHRAN’A GÖNDERDİ

İran ile İsrail arasında savaş ihtimali tüm bölgede endişeleri arttırırken, ABD’den sonra Rusya da gelişmelere dahil oldu. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’nun, Rusya lideri Vladimir Putin’in talimatıyla Tahran’a gittiği açıklandı. Şoygu temasları kapsamında, İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. Rus tarafından yapılan açıklamada, iki ülke güvenlik ve askeri işbirliği, ikili ticari iişkiler ve bölgesel problemlerin görüşüldüğü belirtildi. Diğer yandan ABD Ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Michael Kurilla da İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dün bir araya geldi. (Nerdun HACIOĞLU)

150 BİN İSRAİLLİ MAHSUR KALDI

İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki hava saldırıları ile İran’dan gelecek olası saldırısı nedeniyle çok sayıda uluslararası havayolu şirketinin uçuşlarını askıya alması ya da iptal etmesi sonucu İsrail’e havayolu ile giriş yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre 15 uluslararası havayolu şirketinin uçuş iptallerinden etkilenen yaklaşık 150 bin İsrailli ülkeye dönemiyor. Bölgedeki sıcak çatışma ihtimali nedeniyle çok sayıda havayolu şirketi İsrail’in yanı sıra Lübnan ve İran uçuşlarını askıya almış, Türkiye dahil birçok ülke vatandaşlarına “Lübnan’ı terk edin” uyarısında bulunmuştu.