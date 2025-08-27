Okyanusun dibinde yatan tarih 80 yıl sonra görüntülendi

Haberin Devamı

Solomon Adaları’ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde Ocean Exploration Trust öncülüğünde, E/V Nautilus araştırma gemisiyle yürütülen 22 günlük çalışmada 13 savaş gemisi enkazı görüntülendi.

Bunlar arasında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki de yer aldı. Ayrıca USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya’ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlüklü olarak kayda geçti.

Keşif sırasında insansız su üstü aracı DriX ve uzaktan kumandalı denizaltı robotları kullanıldı. DriX sistemi 1000 kilometrekareden fazla deniz tabanını haritalayarak bölgedeki en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturdu ve çok sayıda potansiyel enkaz noktasını belirledi.

Iron Bottom Sound, Ağustos-Aralık 1942 arasında beş büyük deniz savaşına sahne oldu. Bu çatışmalarda 111’den fazla gemi ve 1450 uçak kaybedildi, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki batıkların önemli bir kısmı hala keşfedilemedi.