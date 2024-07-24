Okyanusun dibinde kara oksijen var: 4 bin metre derinlikte keşfedildi

Haberin Devamı

İSKOÇ Deniz Bilimleri Derneği araştırmacılarının yaptığı keşfin, Dünya’da yaşamın ilk kez nasıl başladığına dair anlayışı yeniden şekillendirebileceği belirtiliyor. Araştırma ekibinin lideri olan Andrew Sweetman elde ettikleri verilerin sıradışı olduğunu, “İlk başta sensörlerin bozuk olduğunu düşündük, çünkü derin denizde yapılan her çalışmada sadece oksijenin tüketildiği görülmüştü, üretildiği değil” sözleriyle açıkladı. Fotosentez yoluyla yalnızca bitki ve algler gibi canlıların oksijen üretebildiği düşünülüyordu. Ancak Güneş ışığının ulaşamadığı okyanus yüzeyinin dört kilometre altında, ilk kez karanlık oksijen olarak adlandırılan polimetalik nodüller adı verilen küçük maden yataklarının oluştuğu kaydedildi.