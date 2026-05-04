Okyanusta gizemli virüs: Lüks seyahatte alarm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hollanda merkezli bir yolcu gemisinde hantavirüs şüphesi nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR: 6 KİŞİDEN 3’Ü HAYATINI KAYBETTİ

DSÖ’nün açıklamasına göre, gemide etkilenen altı kişiden üçü yaşamını yitirirken, bir kişi Güney Afrika’da yoğun bakımda tedavi görüyor. Kuruluş, “Etkilenen altı kişiden üçü öldü ve biri şu anda Güney Afrika’da yoğun bakımda” ifadelerini kullandı.

GEMİ ŞİRKETİ DOĞRULADI

Hollanda merkezli Oceanwide Expeditions şirketi de ölümleri doğruladı. Şirket, “Gemideki iki mürettebat üyesinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.

DSÖ: DETAYLI İNCELEME SÜRÜYOR

DSÖ, gemideki yolcu ve mürettebata tıbbi destek sağlandığını, aynı zamanda kapsamlı incelemelerin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, “Laboratuvar testleri ve epidemiyolojik değerlendirmeler de dahil olmak üzere ayrıntılı soruşturmalar devam ediyor” denildi. Ayrıca virüsün gen diziliminin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

TAHLİYE BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Yeşil Burun Adaları yetkililerinin, MV Hondius gemisinden tıbbi tahliye talebine henüz onay vermediği bildirildi. Ancak yerel sağlık ekiplerinin semptom gösteren iki kişiyi değerlendirdiği aktarıldı.

HANTAVİRÜS NEDİR? NASIL BULAŞIR?

DSÖ, hastalığın bulaşma yollarına ilişkin de uyarıda bulundu. Açıklamada, “Hantavirüs enfeksiyonları genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısına maruz kalma sonucu ortaya çıkar. Nadir de olsa insanlar arasında yayılabilir ve ciddi solunum yolu hastalığına yol açabilir” ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI ALARM VERİLDİ

DSÖ, sürecin yakından takip edildiğini ve uluslararası koordinasyonun sağlandığını duyurdu. Kuruluş, “İki semptomatik yolcunun tıbbi tahliyesi ve gemideki diğer yolcular için kapsamlı risk değerlendirmesi amacıyla üye devletler ve işletmecilerle koordinasyon sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında ilgili ülkelerin bilgilendirildiği ve kamuoyuna yönelik bir salgın bülteninin yayımlanacağı belirtildi.

3 HAFTALIK YOLCULUKTA ORTAYA ÇIKTI

Medya haberlerine göre gemi, yaklaşık üç hafta önce Arjantin’den 150 yolcuyla yola çıktı. Antarktika ve farklı noktalarda duraklayan geminin Yeşil Burun Adaları’na doğru ilerlediği ifade edildi. Sky News’in Güney Afrika Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberde, etkilenen yolculardan birinin İngiliz olduğu belirtildi.