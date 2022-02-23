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Okyanusa düşen dalgıcı fok kurtardı

#ABD#Scott Thompson#Fok
Okyanusa düşen dalgıcı fok kurtardı

ABD’de hareket halindeki tekneden okyanusa düşen dalgıç, yanına gelen bir fok sayesinde kurtuldu. Dondurucu soğukta kendisine rehberlik eden fokla birlikte 5 saat boyunca yüzen talihsiz balıkçı, petrol platformuna ulaşarak hayatta kalmayı başardı.

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ABD’nin California eyaletinde geçen ay yaşanan olayda Scott Thompson adlı balıkçı, deniz kestanesi toplamak için teknesiyle denize açıldı. Ancak şanssız adam, gece saatlerinde kazara çalışır haldeki teknesinden suya düştü. İçinde başka kimsenin olmadığı tekne, okyanusta kendisinden hızla uzaklaştı. Dondurucu soğukta ne yapacağını bilemeyen ve umutsuzluğa kapılan balıkçı, sudaki hareketliliği görünce panikledi.

KÖPEKBALIĞI SANDI

Hareket eden şeyi köpekbalığı sanan Thompson o anları şöyle anlattı: “Tam o sırada küçük bir fok kafasını sudan çıkardı. Kimse yokken o fok en iyi arkadaşım oldu. Sanki köpeğim gibiydi. Onu yanıma çağırdım. Birkaç kez suya dalıp çıktı, bana bakıyordu.” Fokun kendisini izlemesini istediğini düşünen Thompson, beş saat boyunca bir petrol platformuna ulaşana kadar fokun peşinden yüzdüğünü söyledi.

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Okyanusa düşen dalgıcı fok kurtardı

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Donmak üzereyken istasyonun ışıklarını gördüğünü anlatan talihsiz balıkçı, “Ağlıyor ve sevinçten çığlık atıyordum” diye konuştu. Burada görevli personelin ilk yardım tedavisi uyguladığı Thompson, sonrasında hipotermi tedavisi görmek üzere bir hastaneye sevk edildi.

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#ABD#Scott Thompson#Fok

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