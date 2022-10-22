Okyanus üzerinde can pazarı… ‘Cehennem’ uçuşunda hayatlarının en korkutucu anlarını yaşadılar!

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18 Ekim akşamı saat 20.21'de Madrid'den kalkan uçak Buenos Aires'e doğru yola çıktı.

Yolculuğun yedinci saatinden sonra ise olanlar oldu ve uçak çok kötü bir türbülansa girdi.

Aerolíneas Argentinas’a ait AR1133 numaralı uçuşta 271 yolcu ve 13 mürettebat bulunuyordu. 12 saat sürecek uçuşun yedinci saati dolduğunda uçak Brezilya kıyılarına yaklaşmaya başlamıştı. SAATLER SÜREN KÂBUS

Uçak türbülansa yakalanmasından dört buçuk saat sonra Buenos Aires'e indi.

Ancak o dört buçuk saatte, uçakta bulunan herkes tarifi zor anlar yaşadı. Emniyet kemeri uyarı ışıkları uçak türbülansa girdiği anda yanmıştı ama duruma hazırlıksız yakalanan yolcular adeta bir can pazarı yaşadı.

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Yolcu jeti Atlantik'in 11 bin 500 metre üzerindeyken uçak bir anda adeta yere çakılırcasına büyük bir alçalış yapınca kemeri bağlı olmayan yolcular yerlerinden savruldu, uyuyan yolcular panikle ve çığlıklar atarak uyandı, yiyecek ve içecek arabaları etrafa fırladı ve her yere çarparak hem insanları yaraladı hem de ortalığın savaş alanına dönmesine sebep oldu, koltuk üstlerindeki bölmeler açıldı, bütün bagajlar insanların üstüne düştü… KEMER TAKMAYAN HERKES YARALANDI

Emniyet kemeri takmayan yolcular türbülansın şiddetiyle tavana çarparak yaralandı. Yolculardan birinin bu esnada burnu kırıldı.

Yolculardan en az 12 kişi yaralandı ve bunlardan üçü daha sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamalara göre uçak İspanya’dan havalandığında saat gece 3 olduğu için yolcuların çoğu uyuyordu ve emniyet kemerlerini takmıyorlardı. UÇAK DA ZARAR GÖRDÜ

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Havayolu yetkilileri türbülansın şiddetinin uçağın aksamına da zarar verdiğini ve özellikle tavan bölümünde çok hasar olduğunu söyledi ancak uçağın tekrar havalanmaya hazır olup olmadığı açıklanmadı.

Tüm bu karmaşanın ve korkunun arasında uçağın içinden fotoğraf ve videolar çeken yolcular bunları sosyal medyada paylaşınca yaşananlar dünya medyasında yer alacak kadar çok ses getirmiş oldu…