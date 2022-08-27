Okulun ilk gününde göğsüne yıldırım düştü! Kıyafetleri erdi, saati patladı

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ABD'de yaşayan 18 yaşındaki Emma Eggler, üniversiteye başladığı ilk gün hayatının en kötü sürprizi ile karşı karşıya geldi ve mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

Alabamalı olduğu öğrenilen genç kız, geçtiğimiz hafta sonu West Florida Üniversitesindeki eğitim hayatına başlamak için Pensacola'daki öğrenci yurduna taşındı.



Üniversite hayatının ilk gününe heyecanla başlayan Emma, son dersine girmek için yürürken eyalette patlak veren fırtınayı fark etti, ancak fırtınanın ne kadar büyük ve ne kadar yakın olduğunu tahmin edemedi.

Kendisine yıldırım çarptığını anlayamayan talihsiz genç kendini bir anda yerde buldu ve ilk başta başta hiçbir şey hissetmediğini söyledi:

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"Aslında biraz utandım çünkü takılıp düştüğümü sandım. Ancak daha sonra hareket edemediğimi, ve konuşamadığımı fark ettim"

KIYAFETLERİ ERİDİ, SAATİ PATLADI

Yanına gelen arkadaşları yıldırım çarpması ile kızın gömleğinin tamamen yandığını ve göğsüne yapıştığını gördü.

Emma'yı yakındaki bir banka kaldıran ve ambulansı arayan öğrenciler genç kızın kıyafetlerinin adeta eridiğini, kolundaki akıllı saatinin patladığını ve telefonunun yandığını gördüler.



En yakındaki sağlık kuruluşuna götürülen genç kız, ikinci derece yanık ve morluklarla inanılmaz olaydan kurtulmayı başardı. Doktorlar yıldırımın kalbi kıl payı ile kaçırması sayesinde Emma'nın hayatta kaldığını belirtti.

Böyle bir şok yaşlı insanlarda kalp krizine neden olurken Emma genç yaşı sayesinde zarar görmeden kurtuldu.

Yıldırım ilk çarptığında hareket edemediği için felç olduğunu düşünen ve büyük bir panik yaşayan Emma hastanede gördüğü tedavi sürecinde el ve ayaklarındaki hissi yeniden kazandı.



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Emma'nın annesi Erin, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda kızının kolundaki saatin ve boynundaki kolyenin elektriği vücuduna ilettiğini, saatinde meydana gelen patlama ile bileklerinde yanıklar oluştuğunu ancak en kötü yanıkların eriyen gömleği nedeni ile karnında olduğunu yazdı.



Yıldırımdan gelen elektrik, genç kızın vücudunun sol tarafından ayağına doğru gitti, Emma'nın ayakkabıları ve çoraplarında delikler açtı.

Emma'nın annesi talihsiz kaza için "Mucizelere inanmıyorsanız bu çocukla konuşun. Fikrinizi değiştirebilirsiniz" ifadelerini kullanırken hastanedeki doktorlar genç kızın 'çok şanslı' olduğunu belirtip, piyango bileti almasını önerdiler.

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Hastaneden taburcu olan Emma kendini iyi hissettiğini söylüyor ve önümüzdeki günlerde yeniden derslerine katılmayı planlıyor.