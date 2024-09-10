Okullarda bıçak alarmı

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ALMANYA’nın çeşitli kesimlerinde son dönemlerde bıçaklı saldırıların artması üzerine tren ve metro istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde bıçak taşınması yasağı tartışmaları yoğunlaşırken, okullarda da bıçak kontrolü uygulanması gündeme geldi. Özellikle teneffüslerde okullardaki şiddet eylemlerinde önemli ölçüde artış kaydedildiğine dikkat çekilirken, öğretmelerden öğrencilerin kendilerini tehdit ettiği yönünde şikâyetlerin de arttığı belirtildi.

SON BİR YILDA YÜZDE 27 ARTIŞ

Bu nedenle Almanya’nın bazı kesimlerindeki okullarda yeni eğitim yılıyla birlikte güvenlik görevlileri tarafından bıçak kontrolleri başlatıldığı bildirildi. Bıçaklı saldırıların artması nedeniyle, velilerin de okullara girişlerde bıçak kontrolü uygulanmasından yana oldukları belirtildi. Federal Kriminal Dairesi’nin verilerine göre, Bavyera’daki okullarda 2022 yılında 554 şiddet eylemi saptanırken, bu rakam geçen yıl yüzde 24.5 artış göstererek 690’a yükseldi. Almanya genelinde ise okullarda geçen yıl 27 bin 470 şiddet eylemi yaşandığına ve bunun bir yıl öncesine göre yüzde 27 artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.