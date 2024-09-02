Okullar başlarken Rusya vurdu… Ukrayna genelinde alarm verildi...

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Ukrayna’da okul döneminin başladığı ilk günde, Rusya’nın hava saldırıları ülke genelinde hava saldırısı alarmların verilmesine sebep oldu.

Ria Novosti’de yer alan habere göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, hava saldırısı nedeniyle Shevchenkivski bölgesinde bir işletmede yangın çıktığını açıkladı.

Ülke genelinde hava saldırısı alarmlarları çalan Ukrayna’da, Harkov’da da patlamaların meydana geldiği bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlenen saldırıda ordu binalarının hedef alındığını ve sivil ya da sosyal kurumların vurulmadığını vurguladı.

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Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, balistik füzeler ile yön değiştirebilen seyir füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

ZELENSKİ: ‘SAVAŞA VE TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN’

Ukrinform haber sitesindeki habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eğitim öğretim yılının başladığı günde açıklamalarda bulundu.

Öğretim yılın Ukrayna içn mümkün olmasını sağlayan herkese teşekkür eden Zelenski, “Ukrayna için bu öğretim yılını mümkün kılan herkese, devletimizde çalışan tüm öğretmenlere, şehirlerimizi ve köylerimizi savunan herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Zelenski, “Bugün Ukrayna, savaşa ve tüm zorluklara rağmen yeni bir eğitim yılına başlıyor. Bugün milyonlarca Ukraynalı çocuk, aile ve öğretmen için yılın en önemli günlerinden biri” dedi.

“Ukrayna'nın çocuklara maksimum fırsat sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını” vurgulayan Zelenski, “Bugün faaliyet gösteren tüm okullarımız ve yüksek öğrenim kurumlarımız halkımızın direncinin ve Ukrayna'nın gücünün bir kanıtıdır” sözlerini ifadesine ekledi.

'365 EĞİTİM KURUMU TAMAMEN YOK EDİLDİ'

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesindeki okul ve üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının hava saldırılarının gölgesinde başladığını duyurdu.

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Savaş nedeniyle Ukrayna'da binlerce eğitim kurumunun Rus ordusunun düzenlediği saldırıların hedefi haline geldiğini aktaran Lubinets, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle 3 bin 798 eğitim kurumu bombardıman ve saldırılara maruz kaldı. Bunlardan 365'i tamamen yok edildi."

SUMİ’DE ÖLÜ SAYISI 18’E YÜKSELDİ

Rusya’nın, Ukrayna’nın kuzeyindeki Sumi’ye düzenlediği saldırıdaki ölü sayısı 18’e yükseldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Düşman dün akşam şehre saldırdı. Çocukların sosyal ve psikolojik rehabilitasyon merkezi ve yetimhanenin bulunduğu binaların yanı sıra çok sayıda bina hasar gördü” denildi.