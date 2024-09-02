×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Okullar başlarken Rusya vurdu… Ukrayna genelinde alarm verildi...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Kiev
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 12:11

Rusya, Ukrayna'da eğitim döneminin başladığı ilk günde hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken ülke genelinde hava saldırısı alarmları çaldı. Ukrayna lideri Zelenski, eğitim öğretim döneminin açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Ukrayna’da okul döneminin başladığı ilk günde, Rusya’nın hava saldırıları ülke genelinde hava saldırısı alarmların verilmesine sebep oldu.

Ria Novosti’de yer alan habere göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, hava saldırısı nedeniyle Shevchenkivski bölgesinde bir işletmede yangın çıktığını açıkladı.

Ülke genelinde hava saldırısı alarmlarları çalan Ukrayna’da, Harkov’da da patlamaların meydana geldiği bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlenen saldırıda ordu binalarının hedef alındığını ve sivil ya da sosyal kurumların vurulmadığını vurguladı.

Okullar başlarken Rusya vurdu… Ukrayna genelinde alarm verildi...

Haberin Devamı

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, balistik füzeler ile yön değiştirebilen seyir füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

ZELENSKİ: ‘SAVAŞA VE TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN’

Ukrinform haber sitesindeki habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eğitim öğretim yılının başladığı günde açıklamalarda bulundu.

Okullar başlarken Rusya vurdu… Ukrayna genelinde alarm verildi...

Öğretim yılın Ukrayna içn mümkün olmasını sağlayan herkese teşekkür eden Zelenski, “Ukrayna için bu öğretim yılını mümkün kılan herkese, devletimizde çalışan tüm öğretmenlere, şehirlerimizi ve köylerimizi savunan herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Zelenski, “Bugün Ukrayna, savaşa ve tüm zorluklara rağmen yeni bir eğitim yılına başlıyor. Bugün milyonlarca Ukraynalı çocuk, aile ve öğretmen için yılın en önemli günlerinden biri” dedi.

“Ukrayna'nın çocuklara maksimum fırsat sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını” vurgulayan Zelenski, “Bugün faaliyet gösteren tüm okullarımız ve yüksek öğrenim kurumlarımız halkımızın direncinin ve Ukrayna'nın gücünün bir kanıtıdır” sözlerini ifadesine ekledi.

'365 EĞİTİM KURUMU TAMAMEN YOK EDİLDİ'

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesindeki okul ve üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının hava saldırılarının gölgesinde başladığını duyurdu.

Haberin Devamı

Okullar başlarken Rusya vurdu… Ukrayna genelinde alarm verildi...

Savaş nedeniyle Ukrayna'da binlerce eğitim kurumunun Rus ordusunun düzenlediği saldırıların hedefi haline geldiğini aktaran Lubinets, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle 3 bin 798 eğitim kurumu bombardıman ve saldırılara maruz kaldı. Bunlardan 365'i tamamen yok edildi."

SUMİ’DE ÖLÜ SAYISI 18’E YÜKSELDİ

Rusya’nın, Ukrayna’nın kuzeyindeki Sumi’ye düzenlediği saldırıdaki ölü sayısı 18’e yükseldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Düşman dün akşam şehre saldırdı. Çocukların sosyal ve psikolojik rehabilitasyon merkezi ve yetimhanenin bulunduğu binaların yanı sıra çok sayıda bina hasar gördü” denildi.

Gözden Kaçmasın

Almanyada korkulan oldu: İkinci Dünya Savaşından bu yana bir ilk Şok dalgaları yaratan seçim....
#ALMANYA İÇİN ALTERNATİF#ALMANYA
Almanya'da korkulan oldu: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Şok dalgaları yaratan seçim....Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Kiev

BAKMADAN GEÇME!