Okulda kayışla dövüldüm

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The Mail on Sunday gazetesinin haberine göre olay şöyle gelişti: İskoçya’da Brown’ın gittiği Kirkcaldy Lisesi başöğretmeni Robert Adam, bir grup öğrencinin İskoçya-İtalya 1966 Dünya Kupası eleme maçını televizyondan izlemek için okuldan kaçmayı planladığını öğreniyor. Bunun üzerine çocukları odasına çağırıyor ve kayışla teker teker kırbaçlıyor. Başbakan Gordon Brown BBC’den Sir Alan Sugar’ın ekranda sorularını yanıtlarken kayışla dayak yediğini itiraf etti. Alan röportajda Brown’a, "Okuldayken hiç sopa yediniz mi?" diye sordu. Brown ise "Sopa değil ama kayışla dayak yedim" diye cevap verdi. Sir Alan bunun üzerine, "Kayış mı?" diye şaşırarak sordu. Brown buna karşılık, "Kayışlar aslında benim seçim bölgemde imal ediliyordu" dedi. İskoçya’da o dönemde okullarda ucu püskül gibi ayrılmış özel kayışla dayak modaydı.