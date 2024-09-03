×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Okul servisi kalabalığa daldı: 11 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Servis#Kaza
Okul servisi kalabalığa daldı: 11 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 12:24

Çin’in Shandong eyaletinde okul servisinin kalabalığa dalması sonucu 5’i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve velinin bulunduğu 12 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatılırken servis sürücüsü gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Çin’in Shandong eyaletine bağlı Tai'an kentinde yaşanan olayda, okul servisi sürücüsü okula yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kalabalığa daldı.

Okul servisinin öğrenci ve ailelerin okul kapısında beklediği sırada kalabalığa dalması sonucu 5’i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti.

Biri durumu kritik aralarında öğrenci ve velinin bulunduğu 12 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatılırken servis sürücüsü gözaltına alındı.

Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Servis#Kaza

BAKMADAN GEÇME!