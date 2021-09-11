Okul müdürü çöpten yemek yemeye başladı... Ortalık karıştı!

Çin'in Hunan eyaleti, Qiyang'daki özel bir ortaokulun müdürü olan Wang Yongxin, bu hafta öğrencileri yemek israfına karşı uyarmak için okul kafeteryasından arta kalan yemekleri yedi. Yongxin'in gösterisi, ülkede 'bir şeyi kanıtlama' ve 'kamu hijyenini sağlamak' arasında büyük tartışmaya neden oldu.

Salı günü yayınlanan ve sosyal medyada büyük dikkat çeken videoda Wang Yongxin'ın kafeterya çöp kutusunun yanında durduğu ve çocukların yemeklerini atmasını engellemek için onların attığı yemek artıklarını yediği görülüyor. Bazı öğrenciler onun utangaç bir gülümsemeyle yemek yemesini izlerken, diğerleri ise yemeklerini atmaktan vazgeçip tekrar yemeye başladılar.

ÜÇ ÖĞÜN YEMEĞİNİ ARTIKLARDAN YİYOR

58 yaşındaki Wang, yerel Xiaoxiang Morning Post gazetesine geçen haftadan itibaren üç öğün yemeğini bu şekilde yediğini açıkladı.

Geçen hafta bir öğle yemeği sırasında yaklaşık altı veya yedi çocuğun bitmemiş yemeklerini yediğini belirten okul müdürü, "Çocuklara israf etmenin kötü bir şey olduğunu göstermek ve onlara örnek olmak istiyorum.Davranışım sadece öğrencileri değil öğretmenleri de şaşırttı.Bazı çocuklar, sınıf arkadaşlarının yemek artıklarını yediğimi görünce yemeklerini bitirdiler. Şimdi bazıları gönüllü olarak personele ne kadar yiyeceğe ihtiyaçları olduğunu söylüyor, bu da israfı azaltmaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

ÜLKE İKİYE BÖLÜDÜ: İYİ ÖRNEK DİYENLER DE VAR, HİJYEN ENDİŞESİ OLANLAR DA

Ülkedeki bir kesim, Çin toplumunda gıdaların aşırı israf edilmesinin ortasında Wang'ı iyi bir rol model olduğunu belirtirken diğer kesim hijyen ve sağlık riskleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Wang'ı eleştiren bir kişi "Tutumlu olmak iyidir, ancak başkalarının yemek artıklarını yemek, salgın kontrolü için kötü bir örnek. Belki de öğrencileri eğitmenin başka yollarını düşünmeliler” dedi Wang ise buna "Hepsi aynı mutfaktan. Tüm öğrenciler ve öğretmenler burada yemek yer. Ben çocukları kendim gibi görüyorum, dolayısıyla aklımda sınır yok” cevabını verdi.

GIDA İSRAFINA SAVAŞ AÇTILAR

Çin hükümeti, geçtiğimiz yıl kabul edilen ve restoranları aşırı yemek artıkları için cezalandıracak bir yasayla gıda israfını azaltmaya odaklandı.

Çin Coğrafya Bilimleri ve Doğal Kaynaklar Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, restoran müdavimleri yemeklerinin ortalama yüzde 11,7'sini boşa harcıyor. Büyük toplantılarda bu oran yüzde 38'e yükselirken, öğrenciler okul beslenme çantalarındaki içeriğin üçte birini çöpe atıyor.

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