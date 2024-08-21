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Okul bahçesinde bulundu: 200'den fazla top mermisi...

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#Abd#İkinci Dünya Savaşı#Okul
Okul bahçesinde bulundu: 200den fazla top mermisi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 14:47

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'ndaki bir okulun bahçesinde, İkinci Dünya Savaşı'nda kalma ABD'ye ait 202 adet top mermisi bulundu. Okulda, cephanelik taşınırken herhangi bir kaza yaşanmaması için eğitime bir gün ara verildi.

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Solomon Adaları'ndaki bir okulda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 202 top mermisi bulundu.

Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü'nün (RSIPF) resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, Nicholas Anglikan Koleji görevlileri müştemilat önünde kanalizasyon için çukur kazarken, cephanelik keşfetti.

Okul bahçesinde bulundu: 200den fazla top mermisi...
Açıklamada, cephanelikten, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kullanmadığı 202 top mermisinin çıkartıldığı belirtildi.

RSIPF görevlilerinden Müfettiş Clifford Tunuki, çıkarılan mühimmatın Avustralya Savunma Güçlerinin yardımıyla Ada'nın kuzeyindeki Hell's Point bölgesine taşındığını açıkladı.

Okul bahçesinde bulundu: 200den fazla top mermisi...

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Çıkarılan top mermilerinin güvenli şekilde imha edilmesini beklediklerini açıklayan Tunuki, insanların ev veya bahçelerinde kazı yaparken dikkatli olmaları, bomba benzeri şüpheli materyaller gördüklerinde polise haber vermeleri konusunda uyardı.

Okulda, cephanelik taşınırken herhangi bir kaza yaşanmaması için eğitime bir gün ara verildi.

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#Abd#İkinci Dünya Savaşı#Okul

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