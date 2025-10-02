Oktoberfest’te bomba korkusu… Festival alanı ziyarete kapatıldı

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Münih kentinde düzenlenen ve ‘Bira Bayramı’ da denilen geleneksel ‘Oktoberfest’ (Ekim Şenlikleri) etkinliklerine bomba ihbarı yüzünden ara verildi. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, “Doğrulanmış bir bomba tehdidi” aldıklarını belirtirken, etkinliklerin düzenlendiği alanın izleyicilere tamamen kapatıldığını açıkladı. İlk aşamada bölgenin dün saat 17.00’ye kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Daha sonra tehdit ve tehlikenin atlatılması üzerine etkinliklerin 17.30 itibarıyla devam etmesine karar verildi.

Etkinlik alanına gelen çok sayıda polis, köpeklerle patlayıcı madde aradı. Herhangi bir tehlikeye rastlanmadı.

EV KUNDAKLANDI, CESET BULUNDU

Reiter, bomba tehdidinin sabah erken saatlerde Münih’in Lerchenau kesiminde çıkan yangınla bir bağlantısının olduğuna da işaret etti. Kentte sabaha karşı bir ev alevlere teslim olmuş, Lerchenauer Caddesi üzerinde bulunan konutta çıkan yangın sırasında patlamalar meydana gelmişti. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etmişti. Yangının ardından olay yerine otomobille yaklaşık beş dakika mesafedeki Lerchenauer Gölü yakınlarında silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulunması ise dikkatleri buraya çekti. İncelemelerde bulunan polis, hayatını kaybeden kişinin yanan eve patlayıcı düzenekler yerleştirdiğini ve daha sonra intihar ettiğini aktardı. Kundaklanan evin, ölen kişinin ailesine ait olduğu bildirildi. Olay yerinde bomba imha uzmanları inceleme yaparken, yaşamını yitiren şahsın üzerinde bulunan sırt çantasında patlayıcı olabileceği belirtildi.