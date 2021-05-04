Oktoberfest’e Dubai’den rakip

“Oktoberfest in Dubai” adıyla duyurulan ve Ekim 2021’de gerçekleştirilecek olan organizasyon, yiyecek standları, bira servis edilen çadırları ve geleneksel Bavyera giysileri ile orijinal festival gibi olacak. World Expo Dünya Ticaret Fuarı’na denk getirilecek etkinliğin 120 bin kişi kapasiteli Dubai Marina’da yapılması ve 3 ay sürmesi bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara