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Dünya
Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oktoberfest’e Dubai’den rakip

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Oktoberfest’e Dubai’den rakip

Almanya’nın Münih kentinde her yıl ekim ayında düzenlenen Oktoberfest’e, Dubaili rakip geliyor.

“Oktoberfest in Dubai” adıyla duyurulan ve Ekim 2021’de gerçekleştirilecek olan organizasyon, yiyecek standları, bira servis edilen çadırları ve geleneksel Bavyera giysileri ile orijinal festival gibi olacak. World Expo Dünya Ticaret Fuarı’na denk getirilecek etkinliğin 120 bin kişi kapasiteli Dubai Marina’da yapılması ve 3 ay sürmesi bekleniyor.

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