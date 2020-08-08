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DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 18:33, Son Güncelleme:

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan’daki Türk ailelerle buluştu

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Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan’daki Türk ailelerle buluştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleri ile bir araya geldi.

Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile bir araya gelip, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şartlar ne olursa olsun devletimiz vatandaşlarımızın daima yanındadır” ifadelerini kullandı.

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