Oktay: Bizim bir tercihimiz söz konusu olmaz

Oktay, “ABD’deki seçimi dışarıdan takip ederiz, o kadardır. Yoksa bizim bir tercihimiz olması söz konusu olmaz. Amerika başkanı her kim olursa olsun çalışmalarımıza devam ederiz” dedi. Oktay ayrıca Türkiye’nin FETÖ elebaşının iadesi ve Suriye’nin kuzeyine oluşturulmaya çalışılan terör koridoru konularındaki tavrının ABD’de kimin başkan seçildiği fark etmeksizin sürdürüleceğini vurguladı.