Oksijeni bitiren bombadan kaçış

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi ve Erdoğan’ın dünkü Ak Parti grup toplantısında “Harekât mesajı” veren açıklamalarına rağmen İdlib’de Esad rejimine bağlı birliklerin ve Rusya savaş uçaklarının saldırıları dün de devam etti.

Yerel kaynaklara göre, Rusya savaş uçakları İdlib merkezinin dışındaki tepeleri, yüksek yakıcı ve yıkıcı özelliğine sahip, patladığı yerde 3-4 kilometrelik bir alanda canlıları oksijensiz bırakarak öldüren ‘termobarik bombalarla’ vurdu. Saldırıların sürmesi nedeniyle önceki geceden itibaren İdlib merkezinden yüzlerce araçla sivillerin Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladığı bildirilirken, sosyal medya hesapları ile Suriye’de iç savaşla ilgili haber veren internet sitelerine gece başlayan göçle ilgili görüntüler de yansıdı. Yerel kaynaklar halkın, “Karanlıkta daha iyi korunuruz, uçaklar göremez” anlayışla gece göçünü tercih ettiği bilgisini verdi.

TSK’NIN DÖRT GÖZLEM NOKTASI ÇEVRELENDİ

Yerel kaynaklar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Tel Tukan köyünün de dün öğle saatlerinde rejimin eline geçtiğini ve gözlem noktasının kuşatıldığını öne sürdü. Bölgedeki güvenlik kaynakları da rejimin Tel Tukan köyüne girdiğini doğruladı, 7 numaralı gözlem kulesinin kuşatılmasının ise söz konusu olmadığını, ancak rejim güçlerinin oldukça yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi. Böylece Türkiye’nin İdlib’de bulunan 12 gözlem noktasından dördü Esad rejiminin eline geçen topraklarda kalmış oldu. Rejim güçlerinin, Halep’in güney kırsalındaki Raşidin’de bulunan TSK’nın 5 ve Tel Eys’deki 6 numaralı gözlem noktalarına da da 6-7 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

REJİM SERAKİB’E GİRDİ

Reuters haber ajansı, Esad rejimine bağlı birliklerin Serakib merkezine girdiğini bildirdi. İdlib kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan bölge, aynı zamanda iki önemli karayolunun birleşme noktası. Saldırılarını gün boyu sürdüren rejim ve Rus savaş uçakları, dün ayrıca, Serakib yakınlarındaki İslamin köyü ile İdlib’in doğusunda Rayan, Zamman ve Cezraya köylerini yoğun şekilde vurduktan sonra ele geçirdi. TSK’nın Hatay’ın Suriye sınırına sevkıyatı ise devam etti. Çok sayıda tank, top ve zırhlı personel taşıyıcıdan oluşan askeri konvoy Hatay’ın Reyhanlı ilçesine giriş yaptı.