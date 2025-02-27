OHAL ilan edildi... Şili karanlığa gömüldü

Haberin Devamı

OHAL kararından sonra saatler içinde elektrik sistemindeki sorun giderilerek yeniden normale dönülse de ülkede söz konusu kesintiden dolayı 8 milyondan fazla kişi etkilendi. Normale dönülmesinin ardından başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

ÜLKE GENELİNDE KAOS YAŞANDI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, milyonlarca insanı mağdur eden bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Elektrik kesintisinin nedeninin sabotaj olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Carolina Toha da kesintinin bir saldırı sonucu yaşandığını varsaymak için hiçbir neden olmadığını belirterek arızanın sağlayıcıdan kaynaklandığını ifade etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kesinti, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce kişiyi mağdur etti. Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, otobüs ve taksi hizmetlerinin de aksaması nedeniyle birçok kişi evlerine dönmekte zorlandı.