OHAL ilan edildi... Bosna’da sel 16 can aldı

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Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo kentleri sel felaketinden en çok etkilenen yerler olurken ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Yolların heyelan nedeniyle kapandığı ve bir caminin sel sularına gömüldüğü Jablanica’da 13 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Fojnica şehrinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları için Jablanica’ya giriş yasaklandı.

ÇOK SAYIDA KAYIP

Kurtarma ekipleri çok sayıda kişinin kayıp olduğunu bildirirken, yolların kapanması ve evlerin elektriksiz kalması nedeniyle gönüllülerden yardım çağrısında bulundu. Başkent Saraybosna’da düzenlenen acil durum basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Vojin Mijatović, bir kriz ekibinin oluşturulduğunu ve afet yardımı için 10 milyon Euro tahsis edildiğini belirtti. Şiddetli yağışların etkili olduğu komşu ülkeler Hırvatistan ve Slovenya’da da sel ve heyelan uyarıları yapıldı.