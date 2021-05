Oğul Trump'tan tuhaf açıklama! 'Sokakta bana sarılıyorlar çünkü....'

Seçimleri kaybeden ve koltuğunu bırakmak zorunda kalan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden başkanlık için aday olup olmayacağına ilişkin soruya "Şu anda çok heyecanlıyım. Doğru zamanda bu konuda bir duyuru yapıyor olacağım." açıklamasında bulunmuştu.

Gelmiş geçmiş en tartışmalı başkan olarak tarihe geçen Trump, altı ay önce Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri pek ortalarda görünmüyor, aldığı yasaklama cezasından beri sosyal medyada da varlığı bulunmayan eski başkanın günlerini Florida'da golf oynayarak geçirdiği biliniyor. Trump'ın ilk eşinden olan oğlu Eric Trump, Fox News'da katıldığı bir yayında babasıyla ilgili ilginç bir iddiayı dile getirdi.

Canlı yayında soruları cevaplayan Eric Trump, sokakta gördüğü insanların kendisine sarıldığını ve bunun sebebinin de ABD halkının babasını çok özlemiş olması olduğunu anlattı. 37 yaşındaki oğul Trump aynı zamanda ablası Ivanka Trump ve abisi Donald Trump Jr. ile birlikte The Trump Organization'da Genel Sekreter Yardımcısı görevini sürdürüyor. Eric Trump'a göre her geçen gün sokakta karşılaştığı ve hiç tanımadığı insanlar kendisini durdurarak birden ona sarılıyor ve 'Babanı çok özledik' diyor.

'Bazen insanlar bunu yaparlarken gözlerinde yaşlar görüyorum.' diyen oğul Trump'a göre bunun en büyük sebeplerinden biri babasına uygulanan sosyal medya yasağı yüzünden Donald Trump'ın hiç halka hitap edememesi ve insanların da onu eskisi kadar sık göremedikleri için hasret kalmaları.

Öte yandan yayında yaptığı açıklama sosyal medyada paylaşıldığı anda ABD'liler duruma tepki göstererek adeta Eric Trump'la alay etmeye başladı.

Kullanıcılar Eric Trump'a 'Hey adamım! Bu sokaklar nerede? Kimse sana sarılmak istemiyor inan.', 'Bunun yalan olduğu kesin çünkü Eric Trump, bırak sarılmayı sokaktaki hiçbir normal vatandaşın kendisine yaklaşmasına bile izin vermez.', 'Ortada bir salgın var, neden sokaktaki insanlara sarılıyorsun Eric, herkesi hasta edeceksin!' şeklinde paylaşımlar yaparak Eric Trump'a tepki gösterdi.

What street? The dude stays in his place or hits his golf course. He’s not walking around like a man of the people. https://t.co/pNYXTaRekO

Üstelik Eric Trump babasıyla ilgili bu tuhaf iddiayı ortaya attığı sırada ise babası geçmiş suçları için 'cezai' soruşturmaya uğrayacağını öğrendi...

Zira New York Başsavcılığı, 'Trump Organizasyonu'nun ceza sıfatla soruşturulduğunu açıkladı. Soruşturmanın 'ceza sıfatına' çevrilmesine neden olan kanıtın ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Savcılıktan medya kuruluşlarına yapılan açıklamada 'Trump organizasyonunu cezai sıfatla soruşturuyoruz. Ek bir yorumumuz yok.' ifadelerine yer verildi.

The reason you know this isn't true is because there is zero chance Eric Trump let's anyone come close to him on "the street" https://t.co/1YorsQyudt