HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Öğretmene ‘cep’ yasağı doğru mu... MEB’in kararı tartışma yarattı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgede, öğrenciler gibi öğretmenlerin de sınıfta cep telefonu bulunduramayacağı belirtildi. Tartışma yaratan karara kimi eğitimciler karşı çıkarken bazılarından ise destek geldi...

8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla okullara gönderilen genelgede, öğretmenlerin de öğrenciler gibi sınıf  içinde cep  telefonu kullanmaması istendi. Öğretmenler ve eğitim fakültesindeki akademisyenlerin bir kısmı kararı yerinde bulurken bir kısmı cep telefonunun sınıfta da ihtiyaç olduğunu savundu. Kararı eğitim uzmanlarına sorduk. İşte yanıtları:

ACİL DURUMDA GEREKEBİLİR

Prof. Dr. Sait Akbaşlı (Hacettepe Üniversitesi): Sınıflarda olağanüstü bir durum yaşanma ihtimaline karşı öğretmenlerin yanlarında cep telefonlarını bulundurmasını olumlu karşılıyorum. Ancak onların ders sırasında telefonla ilgilenmesini doğru bulmuyorum.

TELEFONA İHTİYAÇLARI YOK

Prof. Dr. Faruk Öztürk (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi): Acil durumlarda okul müdüründen destek alınabilir. Öğretmenlerin zaten akıllı tahtası, internet bağlantısı var ve bu nedenle telefona ihtiyaç yok. 40 dakika telefonlarından ayrı kalabilirler.

ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLURLAR

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz (Aksaray Üniversitesi): Öğretmenler, öğrencileri için bir rol model. Ders sırasında öğretmenler öğrencilerine telefonu kullanmayı yasaklarken kendilerinin kullanması doğru bir davranış modeli değildi.

