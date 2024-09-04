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Öğretmen sınıfa böcek ilacı sıktı: Öğrenciler hastanelik oldu

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#Japonya#Böcek İlacı #Öğretmen
Öğretmen sınıfa böcek ilacı sıktı: Öğrenciler hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 16:09

Japonya'da bir öğretmen, sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etti. Öğretmenin sınıfa sıktığı böcek ilacı sebebiyle 15 ilkokul öğrencisi hastanelik oldu.

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Japonya'nın Kyoto eyaletinde bulunan Joyo şehrindeki Teroda Minami İlköğretim Okulu'nda arı paniği yaşandı.

Bir öğretmeninin sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etmesinin ardından 15 öğrencide boğaz yanması ve göz yaşarması gibi belirtiler ortaya çıktı.

Okul yönetiminin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Böcek ilacından etkilendiği belirlenen 15 öğrenci kısa süre sonra taburcu edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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#Japonya#Böcek İlacı#Öğretmen

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