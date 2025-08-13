×
Öğrenciden tarihi keşif: İlk kazısında buldu

İngiltere'deki Amerikalı arkeoloji öğrencisi Yara Souza, ilk kazısında nadir bir altın obje bularak tarihi keşif yaptı.

İngiltere Newcastle Üniversitesi’nde arkeoloji bölümünde eğitim gören Amerikalı öğrenci Yara Souza, ilk kazı deneyiminde yalnızca 90 dakika içinde 9’uncu yüzyıla ait nadir bir altın obje keşfetti. Keşif, Nerthumberland’daki Redesdale bölgesinde, Roma döneminde inşa edilen ve York ile Edinburgh’u bağlayan Dere Street yolu yakınlarında yapıldı.

Öğrenciden tarihi keşif: İlk kazısında buldu

Yaklaşık 3,8 cm uzunluğundaki erken Orta Çağ dönemine ait altın parça, 2021’de aynı noktada benzer bir buluntu yapan dedektör meraklısı Alan Gray’in keşfinin ardından başlatılan kazıda ortaya çıktı.

Profesör James Gerrard, buluntunun olağanüstü nitelikte olduğunu söyleyerek, Dere Street’in Roma döneminden sonra da yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığını belirtti.

Yara Souza ise “Bin yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkmamış bir şeyi bulmak inanılmazdı” dedi.

