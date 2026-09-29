Oğlunu kaybetti TikTok'a savaş açtı: Çocuğunuz gece yatak odasına telefonunu götürmesin

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İngiltere'de 14 yaşındaki Jools Sweeney'nin 2022 yılında hayatını kaybetmesinin ardından annesi Ellen Roome, oğlunun ölümünde sanal medyada yayılan bir meydan okuma akımının etkili olduğundan şüphelenerek TikTok'a dava açtı. CNN Türk'ten Serdar Korucu'ya konuşan Roome, oğlunun ölümünün ilk gecesinde bu ihtimalden polise söz ettiğini söyledi.

"TELEFONUNU ALIN VE SANAL MEDYANIN GÖSTERDİĞİ İÇERİKLERE BAKIN"

Roome, oğlunun ölümünden kısa süre önce benzer bir olayın daha yaşandığını öğrendiklerini belirterek soruşturma sırasında polise yaptığı çağrıyı anlattı:

"Oğlumun hayatını kaybettiği ilk gece bunu düşündüm. Bir polis memuruyla konuşuyorduk ve ona, "Telefonunu alın ve sanal medyanın onun önüne hangi içerikleri çıkarttığını görün" dedim ama bunu yapmadılar. Jools'un yaşadığı talihsiz olaydan altı gün önce, aynı şeyi yapmış bir başka çocuk olduğunu öğrendik. İngiltere'de haberlere çıktı ve herkes, o çocuğun ölümüne meydan okumanın neden olup olmadığını sormaya başladı. Bunun üstüne ben polise, "Acaba meydan okuma neden olabilir mi?" diye sordum. Onlar da "Olabilir ama bunu kanıtlayamayız" dediler."

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"JOOLS MUTLU BİR ÇOCUKTU, ORTADA SORUN OLDUĞUNA DAİR İŞARET YOKTU"

Oğlunun mutlu bir çocuk olduğunu ve zorbalığa maruz kalmadığını belirten Roome, dört yıl önce sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki olası zararlarının bugünkü kadar bilinmediğini söyledi.

Roome, Jools'un sosyal medyada karşısına çıkan içeriklerden memnun göründüğünü belirterek, "Ben Instagram ve TikTok'u sadece saçma sapan dans videolarının paylaşıldığı yerler sanıyordum; sanal medya platformlarındaki tehlikelerin farkında değildik. Ve o izledikleriyle gerçekten çok mutlu görünüyordu. Ortada herhangi bir sorun olduğuna dair işaret yoktu" dedi.

TIKTOK'TAN OĞLUNUN VERİLERİNİ İSTEDİ

Jools'un ölümünün ardından TikTok'tan oğluna ait verileri talep ettiğini anlatan Roome, mahkeme kararı olmadan mesajlara ve izleme geçmişine erişemediğini belirtti.

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Roome, platformların çocuklara hangi içerikleri gösterdiğine ilişkin algoritma verilerine ebeveynlerin ulaşamadığını ifade ederek, "Yani Çocuklara sunulan algoritma verilerini öğrenemiyorsunuz" diye konuştu.

Bu süreçte TikTok'a dava açan Roome, sosyal medya nedeniyle çocuklarını kaybeden başka ailelerle de tanıştığını söyledi. ABD'de beş ailenin açtığı davada dikkat çekici benzerlikler bulunduğunu belirten Roome, bu benzerliklerin farklı ülkelerde de ortaya çıktığını ifade etti.

"BEŞ ÇOCUĞUN HEPSİ DE DÖVÜŞ SANATLARIYLA UĞRAŞIYORDU"

Roome, Jools'un da Kung Fu'da siyah kuşak sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

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"Çok büyük benzerlikler vardı; üstelik bu benzerliklerin bazıları tüm dünyada aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Hayatlarına son verme biçimleri, kullanılan yöntem ve hatta beşinin de dövüş sanatlarıyla uğraşmış olması gibi. Örneğin Jools, Kung Fu'da siyah kuşak sahibiydi. O dönemde kendi kendime, "Bunun ne alakası olabilir ki?" diye sormuştum. Bahsettiğim şu ki, o beş çocuğun hepsi de aynı şeyi yaptı. Hepsi dövüş sanatlarıyla uğraşıyordu. Ve görünüşe göre, bu durum, sanal medya şirketlerinin çocuklarımıza zararlı içerikler sunarken kullandığı algoritmalardan biriydi..."

TikTok'un davanın dışında kalmaya çalıştığını belirten Roome, yargı sürecinde hakimden gelecek kararı beklediklerini söyledi.

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"Delil toplama" aşamasına geçilmesi halinde sosyal medya şirketlerinin, henüz silinmemiş olması durumunda çocuklara ait verileri açıklamak zorunda kalacağını belirten Roome, "Dolayısıyla bu son derece önemli bir aşama ve sonucunu her an öğrenebiliriz" dedi.

YÜKSEK MAHKEME SÜRECİ YENİDEN BAŞLATTI

Roome, İngiltere'deki hukuk mücadelesini Yüksek Mahkeme'ye taşıdığını ve ilk soruşturmanın yalnızca 23 dakika sürdüğünü belirtti.

"İlk soruşturma sadece 23 dakika sürmüştü. Yüksek Mahkeme bu süreci usulüne uygun yürütülmediği gerekçesiyle iptal etti ve şimdi süreci yeniden yürütüyoruz. Bir sonraki duruşma tarihi ise 2 Kasım'da" dedi.

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OĞLUNUN ADINI TAŞIYAN YASA DEĞİŞTİ

Ellen Roome, oğlu Jools'un adını taşıyan yasa kampanyasında da değişiklik yapılmasını sağladığını belirtti. Roome, düzenlemenin çocukların ölümünün ardından sosyal medya verilerinin korunmasını zorunlu hale getirdiğini söyledi:

"Bu aslında Suç ve Polislik Yasası'nda yapılan bir değişiklik. Buna göre artık bir çocuk hayatını kaybettiğinde, sanal medya verilerinin çocuğun ölümünden sonraki beş gün içinde muhafaza edilmesi zorunlu. Diğer ebeveynlerle tanıştığımda, onların da benzer bir durumda olduklarını, cevap aradıklarını ancak verilere ulaşamadıklarını gördüm. Ve ebeveynlerin verileri görmesine izin verilmemesi asla kabullenemiyordum. Bu yüzden yasa için kampanya yürüttüm ve değişti. Böylece yas tutan ailelere yardımcı olunabilecek."

TÜRKİYE'DEKİ EBEVEYNLERE ÇAĞRI: "TELEFONUNDA KARŞINA NELER ÇIKIYOR, BANA GÖSTER"

Roome, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisinin küresel bir sorun olduğunu belirterek Türkiye'deki anne babalara da tavsiyelerde bulundu.

Ebeveynlerin çocuklarıyla doğrudan konuşması gerektiğini vurgulayan Roome, şunları söyledi:

"Bence ebeveynler çocuklarıyla oturup konuşmalı; onlara sadece "Zararlı içerikler görüyor musun?" diye sormamalı. Çünkü elbette "hayır" diyecekler. Bunun yerine, "Telefonunda karşına neler çıkıyor, bana göster" demeli. "Seninle yabancılar konuşuyor mu?" diye sormalılar. Onları telefonlarını bir kenara bırakmaya teşvik etmeliler. Kesinlikle gece yatak odasında telefon bulundurmamalılar. Çocuklarla sohbet edilen yemek saatleri oluşturmalı ve onlara örnek olmalılar. Ebeveynler olarak bizler de telefon başında çok vakit geçiriyoruz ve bu durum çocuklara belirli davranış kalıplarını öğretiyor. Bu yüzden çocuklarınızla telefonlarında ne tür şeyler gördükleri hakkında konuşun; çünkü bunların bir kısmı, hatta çok büyük bir kısmı, son derece zararlı."