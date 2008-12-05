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Oğlunu döven anneye görülmemiş ceza

Oğlunu döven anneye görülmemiş ceza

Ödevlerini yapmayan 10 yaşındaki oğluna ayakkabı fırlatan, ensesine sert bir tokat atan ve çocuğun başını lavaboya çarpmasına yol açan anneye görülmemiş ceza verildi. İspanya'da meydana gelen olaydan sonra anneye 45 gün hapis ve 1 yıl 45 gün çocuktan en az 500 metre uzak durma cezası verilmesi tartışmalara neden oldu.

Ülkenin güneyindeki Jaen kentindeki mahkeme tarafından verilen karar, aile psikologları ve ebeveynler tarafından tartışılıyor.

DAYAKÇI KOCALARA VERİLEN UZAK DURMA CEZASI

Özellikle dayakçı kocalara sıkça verilen "uzak durma" cezasının, ailenin Pozo Alcon adlı 5200 nüfuslu küçük bir yerleşim yerinde yaşamasından dolayı nasıl uygulanacağı merak konusu. Bu cezadan dolayı annenin ya da çocuğun kasabadan ayrılması gerekeceği belirtiliyor.

OLAY NASIL GELİŞTİ

2006 ekim ayında meydana gelen olayda, ödevlerini yapmayan 10 yaşındaki erkek çocuğun, Maria Saliente M.A adlı annesinin uyarılarına kızarak ona bir ayakkabı fırlattığı ve kendisini banyoya kilitlemeye çalıştığı, bu sırada çocuğun arkasından koşarak kapıyı kilitlemesini önleyen annenin, yere düşen çocuğunun boğazını sıktığı ve ensesine sert bir tokat attığı ifade edildi.

ÖĞRETMENLER MORLUKLARI GÖRÜNCE

Tokattan dolayı başı lavaboya çarpan ve burnu kanayan çocuğun daha sonra okula gittiğinde boğazının mor olması ve burnunun kanamasından dolayı öğretmenleri tarafından sorgulandığı ve sonuçta kötü muameleden dolayı anneye dava açıldığı bildirildi.

ANNE 9 AY HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDI

Okul tarafından çocuğun "itaatsiz ve zor bir karaktere" sahip olduğu söylense bile mahkeme, her şeye rağmen annenin "ölçülü ve akla uygun hareket etmeyip, yaralanmaya sebep olan şiddet uyguladığına" kanaat getirdi.

Savcılık, anne hakkında 9 ay hapis istese de, mahkeme sonunda 45 gün hapis ve 1 yıl 45 gün boyunca çocuktan en az 500 metre uzak durma cezası verdi.
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