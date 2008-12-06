Oğlunu döven anneye ceza

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İSPANYA’da çocuğunu döven anneye 45 gün hapis ve bir yıl 45 gün çocuktan en az 500 metre uzak durma cezası verilmesi tartışmalara neden oldu.

Ülkenin güneyindeki Jaen kentindeki mahkeme tarafından verilen karar, aile psikologları ve ebeveynler tarafından tartışılıyor. Özellikle uzak durma cezasının, ailenin Pozo Alcon adlı 5200 nüfuslu küçük bir yerleşim yerinde yaşamasından dolayı nasıl uygulanacağı merak konusu. Bu cezadan dolayı annenin ya da çocuğun kasabadan ayrılması gerekeceği belirtiliyor. Okul tarafından çocuğun itaatsiz ve zor bir karaktere sahip olduğu söylense bile mahkeme, her şeye rağmen annenin ölçülü ve akla uygun hareket etmeyip, yaralanmaya sebep olan şiddet uyguladığına kanaat getirdi.