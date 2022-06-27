Oğlu öldürülen TikTok yıldızından acı haykırış… 7 milyon takipçisine böyle seslendi

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18 yaşındaki Randon Lee, Alamaba Prichard'da sabah 7:45 sularında vuruldu, 19. doğum gününden bir gün önce öldü ve bir benzin istasyonunda ölü bulundu.

Yedi milyon takipçisi olan Ophelia Nichols, 19 milyon kez izlenen bir videoda oğlunun ölüm haberini ve yaşadığı acıyı paylaştı.

Ophelia Nichols, yayınladığı videoda oğlu Randon Lee'nin katilini bulmak için umutsuzca yardım istedi.

Ağlamaklı sesiyle konuşmaya başlayan kadın “Sözlerim yayılıyor ve herkesin bilmesini sağlamalıyım. Bu videoyu bir amaç uğruna çekiyorum. Sizden hiçbir zaman bir şey istemedim ama bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bugün bebeğimin 19. doğum günü olacaktı. Oğlum öldürüldü. Vuruldu ve kalbimde tanımadığım bir nefret var, çünkü hiç kimseye karşı nefret duymadım.” sözlerini kullandı. Acılı anne dünyaya gözyaşlarıyla seslendi

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"OĞLUMUN KATİLLERİ DIŞARIDA BİR YERDE"

Nichols “Bu şahıs oğlumun canını aldı ve onların benim şehrimde olduğunu biliyorum. Orada yaşıyorlar ve nefes alıyorlar ve oğlum öldü. Henüz 18 yaşındaydı. Bu birinin hayatının en güzel yaşı olmalı. Ve katilleri dışarıdalar," dedi.

Kameraya bakarken katillere seslenen acılı anne “Oğluma bakmanı istiyorum. Bu benim oğlum. Ve onu benden aldın.” Derken hıçkırarak ağlıyordu…

Ophelia Nichols, takipçilerine seslenirken şunları söyledi:

“Birisi çocuğuma bunu kimin yaptığını biliyor ve birilerinden yardım istiyorum. Herhangi birinin yardımına ihtiyacım var”

Video bu sözlerle son buldu.

Yürek burkan video, normalde sosyal medya platformunda yayınladığı, normalde kendisinin güneyli cazibesiyle sunduğu neşeli, mutlu videolarından oluşan türden materyalden büyük bir ayrılmaydı. Randon Lee'nin katilleri her yerde aranıyor

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MUTLU GÖNDERİLERDEN ACI YALVARIŞA...

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Ophelia Nichols’ın TikTok hesabı normalde kendisinin güneyli cazibesiyle sunduğu neşeli, mutlu videolarından oluşuyordu ve gönderileri, aile kutlamaları için yeni yemek tarifleri paylaşmaktan kadınlara güzellik ipuçları vermeye kadar sayısız konuyu kapsıyordu.

Nichols, oğlunun cuma günü saat 07:45 civarında bir Exxon benzin istasyonunda vurulduğunu söyledi. Daha sonra, Alabama'nın Prichard kasabasındaki Energizer adlı ikinci bir istasyona gitti ve burada aldığı yaralardan dolayı öldü.

Annenin yürek parçalayan yalvarışı, insanların desteklerini ve yardımlarını sunan yorumlar bölümüne yazdıkları sayesinde tek bir günde neredeyse 19 milyon görüntülenmeyi şimdiden başardı.

Anne oğul mutlu günlerinde böyle poz vermiş

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Ophelia’nın oğlu cumartesi günü 19. doğum gününü kutlayacaktı.

Öte yandan Randon Lee bir organ bağışçısıydı. Annesi için şimdi tek teselli organları başkalarına nakledildikten sonra onun bu insanlarla yaşamaya devam edecek olması.