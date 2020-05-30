Öfke dinmedi, ABD'de olaylar büyüyor... Talimat verildi: '4 saat içinde...'

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen eylemde 4. günde de öfke dinmedi.

Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinde toplanan 300'e yakın protestocu Floyd için adalet istedi. "Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdır.Yüzlerce kişi geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüdü.

GEORGİA’NIN ATLANTA ŞEHRİNDE CNN’E SALDIRI

Haber kanalı CNN’in Atlanta'da bulunan ana merkezine saldıran yüzlerce gösterici ile polis arasında da arbede yaşandı. Kanalın önündeki CNN logosuna sprey boya ile zarar veren protestocular, girişin camlarını kırdı. Polislerin etten barikat kurduğu alana ses bombası atıldı kısa süreli bir panik yaşandı.

NEW YORK’TAKİ PROTESTOLARA KATILIM ARTIYOR

Protestoların yapıldığı bir diğer nokta New York'un merkezi Manhattan'da oldu. Zaman zaman arbedenin yaşandığı gösterilerde kalabalıktan polise su şişeleri fırlatıldı. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

PENTAGON'DAN 'HAZIR OL' TALİMATI

Öte yandan, ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi.

Talimatlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olan ve adlarının açıklanması istemeyen kaynaklara göre, Kuzey Carolina'da Fort Bragg, New York'ta da Fort Drum'da görev yapan askeri inzibattan, çağrılmaları halinde 4 saat içinde Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları istendi.

Colorado'da Fort Carson, Kansas'ta Fort Riley'deki askeri inzibata da 24 saat içinde hazır olmaları söylendi.

Talimatların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'e Minneapolis'teki karışıklığı bastırmak için askeri seçenekleri sormasının ardından sözlü olarak verildiği belirtildi.

8 YILDA 7 ŞİKAYET, SIFIR DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde 46 yaşındaki siyahi genç George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesi ABD’de iç karışıklığa neden oldu. Minneapolis Polis Vahşetine Karşı Birleşmiş Topluluklar (CUAPB) eyalet yetkililerine hesap verilebilirlik çağrısı yaptı. Çağrıda, “Minneapolis'teki mevcut huzursuzluğun sorumlusu belediye başkanı, şehir konseyi ve polistir. Polis vahşetinin ve kamu hesap verebilirliğinin eksikliği bu durumu oluşturdu” denildi. CUAPB, Floyd’u öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Derek Chauvin aleyhine 2012'den bu yana 7 şikayet yapıldığını ancak tek bir disiplin soruşturması bile açılmadığını duyurdu.

DİSİPLİN CEZASI ALMAYAN DİĞER MEMURLAR

Ayrıca grup; 2013 yılında Terrance Franklin'i öldüren MPD memurlarına karşı 19 şikayet, 2015 yılında Jamar Clark'ı öldüren MPD memurlarına karşı 3 şikayet ve 2017’de de Justine Damond'u öldüren MPD memurlarına karşı 6 şikayetin olduğunu ancak hiçbirisi için disiplin cezasının bile uygulanmadığını açıkladı. Polis vahşeti karşıtı gruba göre, görevi kötüye kullanmakla suçlanan memurlar aleyhine disiplin uygulaması yapılsaydı bugün bütün bu adamlar hala hayattaydı.

“SİYAH AYRIMCILIĞI 400 YILDIR DEVAM EDİYOR”

Minnesota siyahların hayatları organizasyonu sözcüsü Trahern Crews da, “ABD’de siyahlara sistematik olarak işkence edilmesi ve ayrımcılık yapılması 400 yıldır devam ediyor” dedi. ABD’de polis memurlarının daha önce işledikleri suçlardan sorumlu tutulmaksızın başka bir bölgede görev yapmalarının önüne geçilmesi için ulusal bir polis kayıt sisteminin hayata geçmesini istedi.

3 YILDA 690 SİYAHİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yaşanan olayda 46 yaşındaki George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş olmasına rağmen boynuna bir polisin diziyle baskı yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybeden Floyd'un cinayetine karışan dört polis memuru daha önce görevden alınmıştı. Floyd'un boynuna bastıran polis memuru Chauvin ise tutuklanmıştı. Floyd, ABD'de son 3 yılda polis tarafından öldürülen 690'ncı siyahi oldu. Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayın yaşandığı Minneapolis kentinde yağmalamalar ve kundaklamalar yaşanırken, Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı. Son olarak başkent Washington’da sokaklar göstericiler tarafından kapatıldı. Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri sonrasında Minneapolis’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam etmişti.

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansımıştı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirilmişti.

"Floyd için adalet", "Nefes alamıyorum" ve "Polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirmişti.

Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.