Ofise dönüş ertelendi

IPhone üreticisi Apple ve Google’ın çatı şirketi Alphabet daha önce eylül olarak planlanan ofislere geri dönüş tarihini ekim ayına attılar. Online alışveriş şirketi Amazon, ofise dönüş tarihini ocak ayı olarak belirlerken Twitter, 2 hafta önce açtığı San Francisco ve New York ofislerini yeniden kapattı. Apple, aşı olsalar bile mağaza çalışanlarının maske takmasını talep etti. Uber ve Alphabet gibi şirketler de çalışanlarından aşı olmalarını istedi. Yeni vakaların özellikle aşı olmayanlar arasında arttığı ABD’de, son 24 saatte 121 bin pozitif vaka görüldüğü bildirildi.

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