Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Of sandy

Güncelleme Tarihi:

#Grease#Olivia Newton-John#Vefat
Of sandy
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 07:00

İki kere kanseri yenen Grease filminin Sandy’si Olivia Newton-John 2020’de üçüncü kez yakalandığı meme kanserine yenik düştü. 73 yaşına aramızdan ayrılan Newton-John geride başarılarla dolu bir hayat bıraktı.

Haberin Devamı

1978 yapımı Grease filmindeki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John, 73 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının eşi John Easterling vefat haberini, “Bu sabah Güney Kaliforniya’daki Çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde öldü” ifadeleriyle duyurdu. Newton-John’un menajeri de sanatçının ölüm nedeninin kanser olduğunu açıkladı.

TRAVOLTA’DAN VEDA MESAJI

Grease filminde başrolü paylaştığı ünlü oyuncu John Travolta da Olivia Newton-John’un ölümü için bir mesaj paylaştı. Travolta veda mesajında, “Sevgili Olivia, tüm hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda görüşecek ve tekrar birlikte olacağız. Seni gördüğüm andan itibaren ve sonsuza kadar seninim. Senin Danny’in, senin John’un!” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BAŞARILARLA DOLU BİR HAYAT

İngiltere doğumlu Avustralyalı bir aktris ve müzisyen olan Newton-John yaptığı şarkılarla dünya çapında milyonlarca kaset satarak büyük bir başarı elde etti. Newton-John’a dünya çapında şöhreti getirense Grease müzikalinin film uyarlaması olmuştu. 1974 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Birleşik Krallık’ı “Long Live Love” adlı şarkıyla temsil etmiş ve dördüncü olmuştu. Altın Küre ve 4 Grammy ödüllü oyuncu, kanser araştırmaları için Olivia Newton John Vakfı kurmuş ve kanser araştırmaları için milyonlarca Sterlin bağış toplamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Grease#Olivia Newton-John#Vefat

BAKMADAN GEÇME!

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül'ün kahreden ölümü

#Spor
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey

BAKMADAN GEÇME!

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül'ün kahreden ölümü

#Spor
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey