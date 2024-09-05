Ödüllü kemancı 200 yıllık enstrümanı ile uçağa alınmadı: 'Yalvardım'

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IMKA Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan dünyaca ünlü keman sanatçısı Esther Abrami, 200 yıllık enstrümanıyla İrlanda merkezli havayolu firması Ryanair uçuşuna alınmadı.

New York Post'ta yer alan habere göre, üçüncü stüdyo albümünü kaydetmek üzere Fransa'nın Marsilya kentinden Almanya'nın Berlin kentine seyahat etmek istedi. Ancak uçağa sokmaya çalıştığı 200 yıllık kemanı yüzünden uçuşuna izin verilmedi.

Kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden Abrami, sosyal medyadaki paylaşımında “İlk defa böyle bir kabalık ve toplum içinde aşağılanma yaşıyorum” dedi.

Yaşadığı sorunu anlatan Abrami, “Uçağa binmeden hemen önce durduruldum ve kemanımla uçağa binemeyeceğim söylendi. Kemanımı yanımda götürmek için ne gerekiyorsa ödemeyi teklif ettim ama reddettiler” ifadelerini kullandı.

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27 yaşındaki Fransız vatandaşı, asırlık enstrümanı için uçuşta fazladan bir koltuk satın almayı teklif ettiğini ancak Ryanair personeli tarafından bilet satışlarının bittiğinin ve “artık fazladan bir koltuk satın alamayacağının” söylendiğini belirtti.

Abrami, “Onlara yalvardım, aynı gün albümüm için kayıt yaptığımı açıkladım, bu şirketle inanılmaz sayıda uçtuğumu ve bunu hiç yaşamadığımı söyledim” dedi.

Kemanının kabin bagajına konulmasına da müsaade edilmediğini belirten Abrami, daha sonra uçuşa alındığını ve kemanını yolculuk boyunca sıkı sıkı tuttuğunu söyledi.