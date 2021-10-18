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Ödüllü kadın yazarın aslında üç erkek olduğu ortaya çıktı

#Carmen Mola#İspanya#Dünya
Ödüllü kadın yazarın aslında üç erkek olduğu ortaya çıktı

İspanyol edebiyat dünyası bir ödül töreninde gerçekleşenlerle çalkalanıyor. Planeta ödülünü kazanan ünlü kadın polisiye yazarının aslında bir kadın olmadığı, kitapları 3 erkeğin yazdığı ödül töreninde ortaya çıktı.

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Prestijli Planeta ödülünü kazanan ünlü kadın polisiye yazarının aslında gerçek olmadığı ortaya çıktı. İşin aslı, İspanya kralı Felipe and kraliçesi Letizia’nın da katıldığı törende ortaya çıktı. Yazar “Carmen Mola” ödülünü alması için sahneye çağrılınca sahneye bir kadın yerine üç erkek çıktı. “Carmen Mola” aslında her biri senarist olan Agustin Martinez, Jorge Diaz ve Antonio Mercero’nun ortaklaşa kullandığı bir mahlastı.

FOTOĞRAFLARI BİLE VARDI

Mola’nın menajerinin sitesinde yazar, İspanya’nın ünlü kadın yazarlarından Elena Ferrante’ye benzetiliyordu. “Madrid doğumlu” olarak tanımlanan yazarın gizliliğini korumak için bir takma isim kullandığı söyleniyordu. Sitede ayrıca Mola’ya ait olduğu öne sürülen bilinmeyen bir kadının fotoğrafları da bulunuyor. İspanyol medyasıyla yapılan önceki röportajlarında da Martínez, Díaz ve Mercero, Mola'yı kocası ve çocuklarıyla birlikte Madrid'de yaşayan bir kadın üniversite profesörü olarak sunmuştu.

Ödüllü kadın yazarın aslında üç erkek olduğu ortaya çıktı


BİR KADIN DEĞİL BİR İSMİN ARKASINA SAKLANDIK

“Dört yıl önce bir gün yeteneklerimizi bir hikâye anlatmak için birleştirmeye karar vermiş üç arkadaşız”, diyerek kendilerini tanımlayan yazarlar, “bir kadının arkasına değil, bir ismin arkasına saklandıklarını” savundu.

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SERT ELEŞTİRİLER: DOLANDIRICILAR

Ancak eleştirmenleri yaptıklarının o kadar masum olmadığını öne sürdü. Kendisini bir yazar ve feminist olarak tanımlayan ve bir zamanlar İspanya'daki önemli bir ulusal eşitlik kurumu olan Kadın Enstitüsü'nün yöneticisi olan Beatriz Gimeno, Twitter’dan Martínez, Díaz ve Mercero'yu eleştirdi: “Kadın mahlası kullanmanın ötesinde, bu adamlar yıllar boyunca birçok röportaj verdiler. Bu sadece bir isim değil, okuyucular ve gazetecileri kandırmak için kullandıkları sahte bir profildi. Dolandırıcılar."

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ŞİDDET ROMANLARI YAZAN 3 ÇOCUK ANESİ BİR PROFESÖR

Mola romanları yoğun kan ve şiddet içermeleriyle biliniyor. İspanyol medyası da geçmişte Mola'nın evli bir üniversite profesörü olarak varsayılan hayatı ile kitapların şiddet dolu doğası arasındaki karşıtlığın bir pazarlama aracı olarak ne kadar işe yarar olduğuna dikkat çekmişti.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından yazarlarla yapılan röportajda, İspanyol El Mundo gazetesi olayı, “Sabahları cebir dersleri verip öğleden sonraları vahşet ve korku dolu şiddet romanları yazan bir üniversite profesörünün bir de üç çocuk annesi olması fikrinin iyi bir pazarlama operasyonu olduğunu anlamayan yoktur,” sözleriyle özetledi.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

2020'de Kadın Enstitüsü'nün bölgesel bir şubesi, bir "feminist okuma" seçkisinin bir parçası olarak Kanadalı şair Margaret Atwood ve İspanyol yazar Irene Vallejo’nun yanına Mola'nın kitaplarını da koymuştu.

Mola, 11 dile çevrilen ve bir televizyon dizisine dönüştürülecek olan "La Novia Gitana" gibi diğer çalışmalarıyla da beğeni topladı. İspanya Kadın Enstitüsü'nün bir kolu olan Castille-La Mancha, "La Nena" adlı kitabını, okuyucuların "kadınların gerçekliğini ve deneyimlerini anlamalarına" yardımcı olan 50 feminist başlıktan oluşan bir listeye dahil etti.

Mola, hafta sonu bakıldığında Penguin Random House internet sitesinde hâlâ yazar olarak listeleniyordu. Yayıncıdan konu üzerine hala bir açıklama gelmedi.

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