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Odessa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

#Ukrayna#Rusya#Savaş
Odessa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna’nın Odessa şehrinde yarından itibaren 2 gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 44. günü geride kalırken, Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna’nın Odessa şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Odessa Valisi Maksim Marçhenko yaptığı açıklamada, "Dün düşman Bastion roket sistemi ile Krasnoselka köyünü vurdu. Ölüler ve yaralılar var. Ayrıca saldırılar nedeniyle altyapı hasar gördü. Bugün de düşman Odessa yakınlarında roket saldırısı düzenledi. Zarar gören olmadı. Roket saldırısı tehlikesi nedeniyle şehirde 9 Nisan yerel saatle 21.00 ile 11 Nisan yerel saatle 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Odessa’da Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle yeniden sirenler çaldı.

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#Ukrayna#Rusya#Savaş

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